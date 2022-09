I 3 posti paradisiaci e più economici dove vivere bene spendendo poco

Con il costo della vita che aumenta di continuo, pensare di cambiare vita e trasferirsi in qualche paradiso economico è il sogno di molti. Scopriamo i 3 posti migliori dove vivere con poco

L’Italia non è tra i paesi più cari al mondo ma sicuramente ha un costo della vita medio che non si può definire economico. Con la pandemia e la crescita dei nomadi digitali, è aumentata anche la voglia di cambiare, trovare nuove mete e nuovi luoghi dove trasferirsi.

Questo è possibile, soprattutto in tutti quei posti in cui il costo della vita è molto più basso e con lo stesso stipendio è possibile vivere più che bene. Scopri anche le mete più economiche dove andare in Italia in inverno.

Posti paradisiaci ed economici dove vivere

Il primo posto che bisogna assolutamente citare è il Portogallo. L’ideale per chi vuole comunque essere in Europa e quindi vicino casa. Nel Paese, che per molti versi ricorda l’Italia, si vive bene a qualunque età ed è possibile veramente spendere poco. Siamo un vero e proprio paradiso con mare cristallino, città da visitare, divertimenti per ogni età e servizi di tutti i tipi.

Per un bell’appartamentino in Portogallo vicino alla spiaggia si possono spendere anche 200 euro, una cifra impensabile altrove in Europa. Le birre costano pochissimo, le cene al ristorante meno di 10 euro, un caffè 0.60 centesimi. Oltre a Lisbona, la capitale più antica d’Europa ci sono tanti altri luoghi da poter scegliere che sono addirittura più economici. Inoltre si parla di una meta molto viva quindi ideale anche per i giovani.

Imperdibile come riferimento per un trasferimento immediato lo Sri Lanka, questo è un paradiso per chi ama il mare, con una costa da sogno. L’isola si trova nell’Oceano Indiano ed ha una storia molto importante. Un pranzo al ristorante costa dieci euro, un pasto economico un paio di euro. L’inglese è parlato praticamente ovunque ed è molto facile comunicare, il pesce è eccellente e si trova facilmente una casa in affitto a poche centinaia di euro. Qui la natura la fa da padrone quindi è il luogo perfetto per coloro che amano le spiagge, le passeggiate e vogliono scappare dalla frenesia delle metropoli.

Un’altra meta ideale è Panama, un vero paradiso fiscale, soprattutto per i pensionati. Si ottiene il 25% di sconto sulle bollette, il 50% di sconto su cinema e teatro, il 20% di sconto sui farmaci, il 25% di sconto sui biglietti aerei e sui ristoranti. Insomma, un paradiso vero e proprio che permette a chi ha una pensione relativamente bassa di fare una vita più che decorosa. Per gli imprenditori è perfetto per l’ambiente sviluppato a livello finanziario e anche per la tassazione agevolata.

Cambiare vita

Ci sono tantissime città che offrono una vita particolarmente vantaggiosa ed economica e anche una qualità eccellente per i panorami mozzafiato, le attività e i divertimenti. Spesso non sono neppure così lontane ed è molto facile accedervi e cambiare vita. In tanti negli ultimi anni hanno preso d’assalto le Isole Canarie ma ora questo trend si è spostato anche verso altri paesi e altre zone con grande soddisfazione e successo.