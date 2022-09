Le previsioni meteo della settimana da lunedì 5 settembre: torna il caldo, ma dura poco. Tutti gli utlimi aggiornamenti.

Siamo alla prima settimana piena di settembre e dopo le varibilità degli utlimi giorni, scopriamo che tempo farà in questi giorni.

Dopo i temporali della settimana scorsa e il meteo variabile del weekend, tra piogge e sole, con l’Italia divisa in due, nel nostro Paese sta per tornare il grande caldo, con temperature massime che potranno arrivare fino ai 35 gradi.

Il picco del caldo sarà raggiunto a inizio settimana ma non durerà. Il tempo cambierà a metà settimana, con l’arrivo di nuovi temporali, anche forti. Di seguito le previsioni meteo aggiornate della settimana che inizia lunedì 5 settembre. Ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Meteo della settimana da lunedì 5 settembre: torna il caldo

A inizio della nuova settimana sull’Italia assisteremo alla rimonta dell’anticiclone africano, con il ritorno del gran caldo e temperature massime anche sopra la media.Torna l’estate piena ma avrà una breve durata. Nel corso della settimana, infatti, è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione, con precipitazioni anche violente.

Anche nei giorni di prevalente bel tempo, tuttavia, non mancherà qualche annuvolamento con piogge e qualche temporale sulle Alpi. Come segnala 3bmeteo.

La giornata di lunedì 5 settembre si aprirà con tempo prevalentemente soleggiato, sebbene con qualche annuvolamento al Nord Ovest. Nel pomeriggio il tempo sarà variabile sulle Alpi e Prealpi con qualche pioggia isolata. Al Centro sarà soleggiato al mattino, con qualche velatura nel pomeriggio. Cieli sereni al Sud, con velature sulla Sicilia. Le temperature aumenteranno ovunque, con punte di 32/33 gradi sulle regioni centrali tirreniche e di 35 gradi su Sicilia e Sardegna. I venti soffieranno deboli o moderati. Mossi i mari meridionali.

Per martedì 6 settembre, il tempo sarà parzialmente nuvoloso al Nord in pianura, soprattutto al Nord Ovest e più sereno nel pomeriggio. Più variabile sulle Alpi e Prealpi, con temporali isolati nel pomeriggio. Al Centro sono previste nubi sparse sulle regioni tirreniche, mentre sul versante adriatico e sugli Appennini il tempo sarà più soleggiato. Al Sud i cieli saranno sereni e soleggiati. Invece velature e alte stratificazioni sono attese su Sardegna e Sicilia. Le temperature saranno stabili o in lieve calo. In Sicilia si toccheranno ancora i 35 gradi. I venti saranno deboli o moderati. Mari poco mossi, invece mossi i bacini occidentali.

Da metà settimana torna il maltempo

Da mercoledì 7 settembre cambierà tutto, con l’arrivo dell’annunciata perturbazione dal Nord dell’Atlantico che poterà temporali forti, anche con grandine. Saranno colpite le regioni del Nord e in parte anche quelle del Centro. La nuova ondata di maltempo porterà anche un brusco calo delle temperature.

Le regioni più colpite saranno Liguria, Lombardia e Veneto.