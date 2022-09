In Europa esiste un lago sotterraneo che in pochi conoscono

Non tutti lo sanno ma in Europa esiste un lago enorme sotterraneo che non è molto distante dall’Italia. Scopriamo dove si trova e come visitarlo

È spettacolare ed è il più famoso, si trova in un piccolo villaggio tra le Alpi Pennine ed è per questo che non è stato preso d’assalto dal turismo di massa. In realtà questa zona è famosa per la produzione del vino, qui viene prodotto infatti il Fendant che è possibile solo con le uve che vengono raccolte in questa area.

Inizialmente non si immaginava fosse il lago più grande d’Europa ma una pozza d’acqua, invece quel piccolo accesso offre l’accesso su una fonte d’acqua sotterranea che si trova in Svizzera, a due passi da Sion. Scopri anche la bellissima grotta allagata che si trova in Italia.

Il lago sotterraneo più grande d’Europa

Un lago sotterraneo segreto dove inizialmente venivano conservate le bottiglie di vino, messe qui proprio per godere della frescura locale. I contadini per anni non ne hanno parlato, infatti la scoperta risale solo a meno di un secolo fa.

L’ingresso sembra una comune grotta, all’interno invece si trova il lago. Nel 1943 per la prima volta quando le acque si abbassarono permisero di scoprire l’ingresso di una parte sotterranea fino ad allora sconosciuta. Gli esperti iniziarono ad esplorare l’area e venne così a galla il lago sotterraneo più grande d’Europa con le acque trasparenti. Solo dal 1949 però questa zona è realmente accessibile. Si estende per 300 metri ed è largo 20, la volta è alta dieci metri. Il nome è Lago di St. Leonard ed è nel Canton Vallese.

Visita all’interno della Grotta

Questa è una delle principali attrazioni di questa parte della Svizzera, soprattutto da coloro che amano la natura. Per visitarlo bisogna salire a bordo di un’imbarcazione che porta in media tra le 30 e le 40 persone. La visita ha una durata complessiva di trenta minuti ed è a pagamento. È consigliabile sempre prenotare per assicurarsi il posto.

Le visite sono in varie lingue e vengono effettuate da marzo a novembre tutti i giorni. Il costo è di 12 euro per gli adulti, 7 euro per i ragazzi e gratuito per i bambini. La temperatura interna è sempre di 15 gradi, in qualunque momento dell’anno. All’esterno c’è anche una grande terrazza e un parco divertimenti per bambini dove rilassarsi prima o dopo la visita.

Nella grotta c’è un’acustica molto particolare, addirittura in alcune occasioni infatti si esibiscono dei musicisti a bordo della barca per deliziare i visitatori. Una vera esperienza da sogno.