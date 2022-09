L’oasi nel cuore della Toscana dalle acque cristalline

Non tutti lo sanno ma in Toscana c’è un bacino artificiale tra i più grandi d’Italia, scopriamo dove si trova e perché vale la pena andarci subito

Il Lago di Bilancino si trova a Barberino nel Mugello a soli trenta minuti di auto da Firenze, si raggiunge subito ed è una vera e propria oasi di pace e benessere perché non solo è un bacino artificiale di enorme portata ma è anche un luogo letteralmente immerso nella natura.

Il posto ideale per una fuga, per chi abita in zona, ma anche per un viaggio soprattutto in autunno. Qui è possibile godere di tanto divertimento per ogni età, dallo sport ai percorsi naturalistici e c’è addirittura una zona completamente attrezzata per chi desidera fare il bagno e prendere il sole. La Toscana è perfetta per chi cerca relax e anche luoghi dove trovare un po’ di aria fresca.

Il Lago di Bilancino e l’Oasi Naturale

Siamo nel cuore della Toscana, in un contesto paesaggistico di enorme bellezza eppure questo lago non è molto famoso. Ci sono campi, boschi, e aree da visitare anche intorno. Nato per preservare da una possibile alluvione la zona, il lago è diventato un punto di ritrovo. Poi sono arrivate le ville per chi desiderava un’estate lontana dal caos e poi sono arrivate le zone attrezzate e tutti i comfort.

Per i residenti l’area è molto gettonata, dopotutto ci sono tutti i servizi come sdraio e ombrelloni, servizi per bambini e famiglie, divertimenti per i più giovani come canoe e windsurf. I prezzi sono abbordabili ed è anche possibile fare escursioni, trekking, andare in bici. Insomma ognuno può optare per quello che preferisce godendo del massimo relax.

Il lago inoltre vanta un’oasi naturalistica chiamata Gabbianello che è gestita dal WWF ed ospita la flora e la fauna del posto. Questa è un’area naturale protetta perché d’interesse locale e ha una superfice complessiva di 25 ettari. Qui si recano gli appassionati di birdwatching perché è possibile ammirare delle specie molto particolari e di grande interesse come il Fenicottero Rosa, la Gru, il Falco Pescatore, animali che non è possibile vedere altrove in Italia.

Organizzare la visita

Se volete visitare la zona potete recarvi al Centro Visite in loco e vi forniranno tutte le informazioni, i servizi, i costi, i laboratori. In pratica è possibile fare qualunque cosa e ci sono anche spazi tematici per bambini come lo Stagno didattico e il Giardino delle Farfalle che sono imperdibili per chi viaggia con la famiglia.

Un luogo unico, ad accesso libero e pensato per soddisfare le esigenze di tutti. Ideale d’estate ma soprattutto in autunno per staccare la spina e svagarsi un po’.