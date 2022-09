Iniziato il periodo dei treni gratis in Spagna, anche per i turisti. L’eccezionale offerta resterà in vigore fino alla fine dell’anno. Tutte le informazioni utili.

È iniziata in Spagna la sperimentazione dei treni gratuiti per viaggiare sulla breve e media distanza. Si tratta di treni locali e regionali su cui potranno salire liberamente tutti, anche i turisti.

Mentre finisce la sperimentazione del biglietto a 9 euro per gli abbonamenti mensili sui mezzi pubblici locali in Germania, inizia quella dei treni gratuiti in Spagna. In entrambi i casi l’obiettivo è lo stesso: contrastare il caro carburanti e l’aumento generale dei prezzi per l’inflazione, favorendo l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte della popolazione, e allo stesso tempo promuovere la mobilità sostenibile.

Dallo scorso 1° settembre, in Spagna tutti i treni a breve a media percorrenza sono gratuiti per tutti, cittadini e turisti. Ecco tutti i dettagli dell’iniziativa.

Al via i treni gratis in Spagna, anche per i turisti

Annunciata nel corso dell’estate, è partita l’iniziativa dei treni gratuiti in Spagna. Cittadini, residenti ma anche turisti possono salire sui treni regionali senza dover pagare il biglietto. Un’opportunità assolutamente straordinaria per chi in questo periodo si trova o andrà in vacanza in Spagna.

L’iniziativa resterà in vigore per quattro mesi, dal 1° settembre al 31 dicembre 2022. Per tutto l’autunno e per l’inizio dell’inverno, per i ponti del 1° novembre e dell’8 dicembre, ma anche per l’inizio delle vacanze natalizie si potrà viaggiare gratuitamente sui treni spagnoli.

I viaggi gratis sono disponibili sui treni a breve e media distanza gestiti dalla società ferroviaria nazionale Renfe. Sono esclusi, dunque, i treni a lunga percorrenza e ad alta velocità, così come alcune tratte e ovviamente i collegamenti ferroviari gestiti da altri operatori.

Per poter usufruire dello sconto del 100%, tuttavia, sarà necessario richiedere pacchetti di biglietti o un pass ferroviario, in stazione o sulla app di Renfe. Non è possibile, infatti, ottenere singoli biglietti del treno gratuiti. Il pass è concesso anche ai turisti internazionali.

Nel dettaglio, i biglietti gratuiti del treno in Spagna sono disponibili su tutti i treni pendolari Renfe (Cercanías e Rodalies) e sulle linee regionali a media distanza che coprono tragitti inferiori a 300 km (linee Media Distancia). Come riporta Travel Quotidiano.