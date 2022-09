Ryanair: nuove rotte dal Regno Unito per l’Italia in inverno

By

Le ultime novità da Ryanair: in arrivo nuove rotte dal Regno Unito per l’Italia in inverno. Tutte le informazioni utili.

Manca poco all’inizio della stagione invernale del trasporto aereo e dalle principali compagnie sono in arrivo tante novità. Le ultime riguardano Ryanair, la regina delle low cost.

La compagnia aerea irlandese ha appena annunciato alcune importanti novità sulla programmazione per la nuova stagione autunno inverno 2022/2023.

In primo luogo, Ryanair aumenterà la sua attività nel Regno Unito, potenziando l’offerta da 7 aeroporti del Paese con l’apertura di nuove rotte e l’incremento delle frequenze dei voli. C’è anche l’Italia. Una buona notizia per chi viaggia tra il nostro Paese e la Gran Bretagna.

Nel frattempo, tuttavia, ricordiamo anche il taglio di Ryanair di 17 rotte dall’aeroporto di Bologna, proprio per la stagione invernale. Una scelta determinata dall’intenzione di privilegiare l’aeroporto di Forlì, dove Ryanair è tornata a settembre? Lo sapremo solo in futuro.

Intanto, vediamo quali saranno i nuovi voli tra Italia e Regno Unito. I collegamenti da non perdere.

Ryanair: nuove rotte dal Regno Unito per l’Italia in l’inverno

Cresce l’offerta di voli di Raynair in Gran Bretagna e ne beneficia anche l’Italia, grazie ai nuovi collegamenti in arrivo tra gli aeroporti britannici e quelli italiani. La compagnia aerea ha deciso di puntare sul mercato britannico, sia interno che verso il resto d’Europa.

Le novità riguardano la prossima stagione aerea invernale. Ryanair ha deciso di aumentare i suoi voli su 7 aeroporti britannici: Londra Stansted, Liverpool, Manchester, Birmingham, Newcastle, Bournemouth ed Edimburgo.

Le nuove rotte di Ryanair tra Regno Unito e Italia in programma per la prossima stagione sono le seguenti: Catania da Londra Stansted, Roma da Liverpool, Venezia da Birmingham e Bournemouth, Torino da Manchester e Verona da Edimburgo. Come riporta TTG Italia.

Questi sono gli scali italiani collegati con le principali città del Regno Unito. Importanti novità soprattutto per chi viaggia verso città importanti come Londra, Manchester ed Edimburgo.

I nuovi collegamenti tra Italia e Uk

Un’offerta, quella dei voli tra Regno Unito e Italia, in continua crescita. Sicuramente apprezzata da molti. E da voi?

Tra le novità, vi ricordiamo anche il nuovo volo tra Milano Malpensa e Cardiff che sarà attivato da Wizz Air il 30 ottobre prossimo.