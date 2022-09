Dormire con gli animali ora è possibile: un’avventura unica e suggestiva

Dormire con gli animali è un’avventura da non perdere, questi sono in grado di regalare benessere e relax ed è qualcosa da fare almeno una volta nella vita.

Questa esperienza da sogno si può viver nel cuore del Kenya dove si trova la riserva naturale Samburu. Un vero e proprio safari dove si vive però qualcosa di ancora più particolare poiché non si osservano solo gli animali ma si dorme proprio con loro.

L’attività è perfettamente sicura e certamente vale la pena per chi fa un viaggio in Kenya perché si può avere qualcosa di straordinario che non è ripetibile in nessuna altra città al mondo. Immersi letteralmente nella natura selvaggia a contatto con i suoi abitanti.

Dormire con gli animali in Kenya a due passi dalla riva

La riserva offre la possibilità non solo di ammirare la sua grande bellezza vicino il fiume Ewaso Nyiro e i monti Koitogor e Ololokwe per un’estensione totale di 165 chilometri quadrati ma anche un habitat che non si trova altrove e che offre flora e fauna veramente diversificate. Alcune specie sono un patrimonio: ci sono bufali, zebre, eleganti, leopardi. Proprio in questa zona vivono molti elefanti ed è con loro che è possibile dormire durante la notte.

C’è infatti l’Elephant Bedroom Camp, si tratta di una zona riservata proprio a coloro che vogliono dormire a contatto con questi stupendi animali. Le tende sono ubicate sul fiume Ewaso Nyiro quindi il panorama è mozzafiato e la compagnia sicuramente particolare. Oltre alle strutture classiche che sono comunque immerse nella natura ci sono queste ancor più particolari che permettono di vivere gli animali nella natura quindi in un contesto tradizionale.

Stanze disponibili

Non solo si possono vedere dal vivo i loro comportamenti ma riposare con loro. Questa posizione privilegiata permette di ammirare talvolta anche le zebre, le giraffe e le altre specie che circolano tranquillamente. L’esperienza è stupenda e perfettamente sicura. Gli alloggi sono tende evolute quindi hanno wifi, bagno privato, letto matrimoniale e ci sono anche piscina e ambienti dove rilassarsi per tutti gli ospiti.

Al momento della prenotazione ci sono varie stanze, non tutte offrono questa possibilità quindi bisogna selezionare quelle dedicate ovvero posizionate al centro del campo tendato dove ci sono anche gli elefanti.

I safari sono sicuramente molto interessanti ma poter vivere in una situazione di tranquillità questi magnifici animali, vedere il loro comportamento e le movenze, è veramente qualcosa di irripetibile, un grande ricordo da portare per tutta la vita.