Le 5 città più amate dai visitatori stranieri

L’Italia è una meta molto amata dal turismo internazionale e ogni anno milioni di visitatori arrivano per visitare le sue città. Tuttavia ci sono in particolare 5 destinazioni che sono nel cuore dei visitatori stranieri, scopriamo quali sono

Tutti pazzi per l’Italia, non sorprende affatto: è una meta spettacolare tra le più incredibili al mondo che offre divertimento, bellezze, luoghi unici. Si può passare dal viaggio d’arte a quello gastronomico, ognuno può scegliere il suo e per questo è sempre un grande successo.

Ovviamente ci sono delle mete che sono nel cuore dei visitatori stranieri, scopriamo le più apprezzate e famose che amano visitare quando arrivano nel nostro Paese.

Visitatori pazzi dell’Italia

Una delle città più iconiche e amate dai viaggiatori stranieri è Roma. Famosa in tutto il mondo, una cartolina di grande valore che è ovviamente incredibile e suggestiva. Architettura, arte, storia, importanza e un’enogastronomia veramente notevole. Tutti pazzi per Roma e per le sue storie ma anche per quei piatti che tanto ammirano in TV.

La seconda città più amata dai visitatori è Venezia. Quello che amano oltre alla struttura particolare che è quasi introvabile altrove è chiaramente la sua storia e la sua arte. I visitatori stranieri amano fare degustazioni o un viaggio romantico in questa città e anche visitare le zone circostanti che sono cartoline di grande valore.

Immancabile, secondo gli stranieri in Italia, Napoli nella classifica delle città più amate. Un Golfo tra i più belli al mondo, il centro storico più grande d’Italia e Patrimonio UNESCO, il Vesuvio, i luoghi iconici, la sua storia e cultura che la rendono affascinante in tutto il mondo e ovviamente la sua cucina tra le più rinomate non solo per la pizza ma anche per lo street food.

Come non citare quindi Firenze, una meta particolare soprattutto per l’arte e per il paesaggio. Fulcro del Rinascimento italiano e destinazione molto amata per i suoi tesori, i musei, le piazze. Ha un centro storico che sembra una bomboniera, leccornie da gustare in ogni centimetro e anche una vasta produzione orafa.

Molto amata è anche Siena che ha il carattere medievale e un patrimonio degno di nota che è invidiato in tutto mondo. Un luogo iconico, famoso per il Palio ma anche per le sue tradizioni. Passeggiare in città, scoprire le contrade e le sue caratteristiche sono le attività più amate dai turisti.

L’Italia è spettacolare e c’è così tanta scelta per la meta che è doveroso ogni volta scoprire una nuova città e non solo quelle più amate ed iconiche.