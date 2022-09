By

L’occasione per raggiungere la Riviera del Conero in treno+bus con il servizio Sirolo Numana Link di Trenitalia. Tutte le informazioni utili.

Da Trenitalia arriva una nuova offerta imperdibile per raggiungere una bellissima località di mare con il servizio integrato treno + bus. La località è la Rivera sul Conero con le spiagge di Numana e Sirolo, tra le più belle e spettacolari d’Italia.

In questi anni le Ferrovie dello Stato stanno puntando molto sui servizi di trasporto integrati di treno, autobus, nave e anche bicicletta. Una scelta ben precisa all’insegna della mobilità sostenibile, per tutelare l’ambiente ma anche per offrire un servizio comodo ai passeggeri che possono raggiungere località di vacanza dove non arriva il treno senza dover prendere la macchina e preoccuparsi di traffico e parcheggio.

L’ultima opportunità di viaggio integrato treno + autobus è proposta da Trenitalia per raggiungere le città balneari di Sirolo e Numana sulla Rivera del Conero, nelle Marche, in provincia di Ancona. Il servizio è offerto in convenzione con ATMA. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Vi ricordiamo anche la proposta di viaggiare in Lombardia con treno+bici grazie all’iniziativa Train&Bike di Trenord.

Riviera del Conero in treno+bus con Sirolo Numana Link di Trenitalia

Raggiungere le bellissime spiagge di Sirolo e Numana sulla Riviera del Conero, senza dover prendere l’auto ma viaggiando in treno e completando il percorso in autobus. Si tratta del servizio Sirolo Numana Link che Trenitalia offre in collaborazione con ATMA – Azienda Trasporti e Mobilità di Ancona e Provincia e con i due comuni della Riviera.

Il servizio di trasporto integrato parte il 2 settembre e sarà disponibile fino al 2 ottobre prossimo. Un servizio che parte ora che i mesi clou delle vacanze sono finiti, un chiaro segnale che l’estate non è ancora finita – le spiagge del Conero sono godibili fino a tutto settembre. E una politica all’insegna della destagionalizzazione. Questi luoghi sono bellissimi da visitare, per i paesaggi, i borghi, l’offerta gastronomica e culturale, anche senza andare al mare. Scegliere il periodo di minor affollamento di turisti è l’ideale.

Nel mese dal 2 settembre al 2 ottobre, tutti i venerdì alle 20.01 una corsa di autobus dedicata partirà dalla stazione ferroviaria di Ancona in direzione dei centri storici di Sirolo e Numana, dove arriverà rispettivamente alle 20.41 e alle 20.46.

La domenica è in programma il viaggio di ritorno, con partenza da Numana alle 18.15 e da Sirolo alle 20.15 e arrivo alla stazione di Ancona alle 19.00. Qui il viaggio dei passeggeri proseguirà in treno verso la loro destinazione finale, sia con regionale che con treno ad alta velocità o a lunga percorrenza.

Leggi anche –> Biglietto unico treno + nave per Ischia, Positano e Amalfi

Per aumentare le connessioni ferroviarie con il servizio Sirolo Numana Link, Trenitalia ha deciso di prolungare il periodo di operatività del treno estivo Marche Line da e per Piacenza, che resterà in funzione fino al 2 ottobre.

Il biglietto

Il servizio treno+bus per il Conero è economico, oltre ad essere comodo e sostenibile. Il prezzo del biglietto dell’autobus, infatti, è di 3,50 euro a tratta, che si aggiunge al quello del treno, variabile a seconda del tipo di convoglio e della percorrenza.

Soprattutto, è possibile acquistare un biglietto unico per treno e autobus, selezionando come origine o destinazione le stazioni di Sirolo o Numana. I canali di vendita sono il sito web e app Trenitalia, le biglietterie, le self service, le agenzie di viaggio del circuito Trenitalia e i punti vendita autorizzati.

Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/treni_regionali/marche/sirolo-numana-link.html