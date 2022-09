Il posto più romantico al mondo? Si trova proprio in Italia

Vuoi fare colpo e non sai come? Sicuramente questo è il posto perfetto, parliamo del borgo più romantico in assoluto, non solo d’Italia ma del mondo.

Il posto perfetto per una fuga d’amore, anche di una sola giornata. Una meta caratteristica e suggestiva dove tutto è stato reso a misura degli innamorati. Il borgo è piccolo e si visita facilmente ma è un’attrazione senza eguali perché tutto richiama l’amore.

Conosciuto come la terrazza del Cilento, grazie al panorama mozzafiato che lo contraddistingue, è un posto magico dove potersi rilassare in coppia, dove fare escursioni e godersi un momento di puro relax. Se ami le mete romantiche non perderti anche questo borgo direttamente sul mare.

Trentinara: la terrazza del Cilento dedicata all’amore

Il borgo di Trentinara si trova a meno di venti chilometri da Paestum ed è quindi nel cuore del Cilento. È posizionato a 600 metri di altezza ed è proprio grazie a questa sua posizione privilegiata che può offrire uno scorcio di tutto rispetto sulla valle sottostante.

Trentinara esisteva già ai tempi degli antichi romani, qui venivano posizionati i soldati di guardia per l’acquedotto. Poi la storia è cambiata e la cittadina ha preso una direzione del tutto diversa, diventando il luogo più romantico al mondo.

Oggi tra le case storiche che si mostrano in tutta la loro bellezza nel centro è possibile percorrere la passeggiata romantica arrivando fino alla terrazza con vista panoramica dove c’è proprio un segnale particolare, quello del bacio.

La storia di Saul ed Isabella

Un luogo che incoraggia l’amore e che ricorda quello tra Saul ed Isabella. Tutto nasce infatti da una leggenda, di due giovani che per sugellare il loro amore si gettarono stretti da una rupe del borgo. Proprio qui oggi sorge una statua della coppia immortalata in un eterno abbraccio. Ogni dettaglio del borgo richiama i due amanti e ovviamente è un invito all’amore. Ci sono poesie, la via dell’amore, la terrazza degli innamorati, le panchine degli innamorati per ammirare il panorama e anche per osservare la bellezza del posto.

Un borgo interamente dedicato all’amore, dovunque ci si giri c’è un simbolo o qualcosa che lo evoca, per questo viene definito il più romantico d’Italia e del mondo. Un luogo molto affascinante anche da visitare per le sue bellezze storiche e architettoniche dove poter visitare la Chiesa di San Nicola, il museo dell’artigianato e dove poter godere di uno dei panorami più belli di tutta la costa con un affaccio diretto sul mare.

Trentinara è uno dei luoghi più belli da visitare per una fuga romantica e per scoprire le sue caratteristiche uniche al mondo.