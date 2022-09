By

Le previsioni meteo del primo weekend di settembre 2022: Italia divisa in due. Tutti gli ultimi aggiornamenti da conoscere.



Siamo arrivati al primo weekend di settembre 2022. Questo mese per i meteorologi è l’inizio dell’autunno e il tempo degli ultimi giorni ce lo ha ricordato, tra piogge, temporali e calo delle temperature. Nonostante il caldo non sia ancora sparito, anzi sta per tornare.

Avremo ancora tempo variabile e instabile ma non in modo uniforme su tutta Italia. Se alcune zone del Paese saranno colpite da piogge e temporali, in altre splenderà il sole e tornerà anche il caldo africano.

Avremo sostanzialmente un’Italia divisa in due. Ecco dove pioverà e si verificheranno temporali e dove invece splenderà il sole. Tutto quello che bisogna sapere.

Meteo del primo weekend di settembre 2022: Italia divisa in due.



I temporali dell’ultima settimana non ci lasceranno a breve, dopo una breve pausa venerdì 2 settembre, nel weekend di sabato 3 e domenica 4 settembre avremo ancora piogge e rovesci diffusi sull’Italia, anche se non in modo uniforme.

Le regioni più colpite dal maltempo saranno quelle del Centro Nord, mentre al Sud il tempo sarà più stabile e soleggiato, anche più caldo. Nel primo caso, le regioni centro-settentrionali saranno investite da due fronti instabili, uno sabato e uno domenica, mentre quelle meridionali saranno sotto l’influenza della rimonta dell’anticiclone africano. Come spiega 3bmeteo. Avremo, dunque, un’Italia divisa in due.

Nella giornata di venerdì 2 settembre il tempo sarà prevalentemente stabile su gran parte d’Italia. Al Nord sarà soleggiato o poco nuvoloso, con aumento delle nubi nel pomeriggio e piogge sulle Alpi, soprattutto occidentali. Al Centro il tempo sarà soleggiato, salvo qualche nube nel pomeriggio, con temporali sugli Appennini, soprattutto in Toscana. Il Sud sarà ancora interessato da piogge e rovesci residui al mattino, ma in miglioramento nel corso della giornata. Le temperature diminuiranno lievemente al Nord, aumenteranno al Centro e saranno stabili al Sud.