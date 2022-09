A Bangkok puoi mangiare il piatto più assurdo al mondo: si cuoce da 45 anni

Viaggiare vuol dire anche immergersi nella tradizione culinaria del posto, quindi perché non gustare le specialità tipiche? Questo è il modo migliore per poter scoprire i prodotti locali. Ci sono però alcune pietanze che sono veramente incredibili e uniche, come questa che cuoce da ben 45 anni.

Durante il vostro viaggio a Bangkok questa è una tappa obbligatoria. Parliamo della pietanza che viene realizzata con cottura infinita. Da 45 anni infatti è in fase di preparazione, non viene mai cambiata e soprattutto la pentola è sempre la stessa, non è stato intaccato nulla.

Il gusto finale quindi non solo è eccellente ma anche molto particolare. Vediamo nel dettaglio dove gustare questo prelibato piatto e come fare. La città offre molte attrazioni per la gastronomia, alcune sono veramente da non perdere.

Il brodo infinito: in cottura da 45 anni

Nel ristorante Wattana Panich è la pietanza più richiesta dai clienti, chiunque si rechi a Bankok fa visita al quartiere Ekkamai in cerca di questo famosissimo luogo. Il risultato è qualcosa di molto vicino a quello che noi definiamo brodo di carne.

È una zuppa a tutti gli effetti preparata con carne, polpette, trippa e frattaglie e viene poi unita ai noodle e al coriandolo ma si può gustare anche assoluta. Il titolare del locale è alla terza generazione, questa è una specialità di famiglia che viene ormai cotta senza interruzione e segue le regole della neua tune.

Un prodotto dal sapore intenso e buonissimo, una specialità del posto che bisogna assolutamente provare, non solo per la cottura sicuramente unica al mondo ma anche propriamente per il prodotto che ha un gusto finale eccellente. Ogni sera tutto il brodo viene filtrato e riutilizzato quindi non viene mai sostituito ed è questo il segreto del gusto e del successo.

La chiamano “zuppa infinita” ed effettivamente lo stufato perpetuo non è un metodo di cottura nuovo ma molto antico. Veniva realizzato con ingredienti nuovi ma senza mai gettare il brodo. Anche in questo caso si conserva il brodo ma si eliminano la carne e gli altri residui, in questo modo si conserva il gusto e l’aroma ma è perfettamente sicuro.

Il brodo non si deteriora ed essendo sempre cotto è ideale per la salute, non ci sono problemi. Nel 1981 addirittura fu pubblicato un articolo di un uomo che in Normandia aveva un brodo in cottura dalla sua famiglia che per 300 anni non aveva mai smesso di utilizzarlo.

Gustare qualcosa di tipico e tradizionale qui diventa un viaggio nel tempo oltre che un’esperienza per il palato, veramente imperdibile.