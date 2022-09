Giornate di fine estate? Una gita fuori porta ti solleverà dal caldo

Le giornate di fine estate quando spesso si torna a casa possono risultare noiose, a tratti pesanti e soprattutto calde. Non scoraggiarti e organizza una bella gita fuori porta in montagna. Scopriamo le destinazioni perfette

Quando agosto giunge al termine per molti questo si trasforma in un rientro alla routine. Nelle città però il clima è ancora rovente e organizzare una piccola fuga, anche di una giornata in montagna, è il modo migliore per riprendersi e salutare con più garbo le vacanze estive.

Scopriamo le destinazioni più interessanti, fresche e deliziose da scoprire per un’escursione di una giornata.

Giornata in montagna

Una delle idee migliori per chi si trova in Lombardia è una bella giornata in Val Masino e in particolare nella Val di Mello dove si trova una bellissima riserva naturale di grande rilevanza dove ci sono laghi naturali, cascate e anche tanto verde. Perfetto per chi si sposta in famiglia, con i bambini piccoli ma anche per le coppie più anziane che vogliono un po’ di relax.

Un luogo molto suggestivo per una giornata è anche Ostana. Questo piccolo borgo si trova nella Valle Po ed è stato eletto tra i più belli d’Italia. Inoltre con quattro ore di cammino si raggiunge anche l’Occitania. Il borgo è costituito da case in pietra, cappelle e ha il tipico stile della piccola cittadina ma la passeggiata nella natura è una boccata d’aria fresca per la mente ma anche per il corpo.

Di incredibile bellezza l’Alta Badia, un vero paradiso montuoso che si trova nel cuore delle Dolomiti a due passi dal Parco Puez Odle che è dichiarato Patrimonio dell’UNESCO. Boschi, verde, montagne, il luogo perfetto per rigenerarsi dopo il rientro dalle ferie estive.

Se siete invece a caccia di un luogo fiabesco c’è la splendida Misurina, la perla delle Dolomiti. Un luogo da sogno che unisce acque blu cristallini e delle vette mozzafiato. Il posto perfetto per fare trekking, anche per coloro che non hanno particolare esperienza e vogliono iniziare in modo “tranquillo”. Inoltre è possibile anche fare le Tre Cime di Lavaredo, più impegnative sicuramente per chi è già esperto.

Un’alternativa è il Lago di Bordaglia che si trova ai piedi del Friuli ed è una vera e propria oasi di benessere. Qui il bosco è da sogno, ci sono alberi immensi e tanta tranquillità. Un luogo dove ritrovare pace e relax e dove godere di una temperatura ideale.

Queste permette permetteranno una gita fuori porta ristoratrice prima di riprendere il lavoro e per scappare dal clima ancora caldo della città.