Vi proponiamo i 3+1 luoghi di montagna dove andare in vacanza a fine estate. Le mete più belle e imperdibili. Tutte le informazioni utili.

L’estate non è ancora finita e nemmeno le vacanze, per i più fortunati che possono ricavarsi alcuni giorni liberi o per chi parte in questo periodo. Qui vi segnaliamo alcune mete di montagna dove andare a fine estate.

Se dovete ancora prenotare il vostro viaggio e vorreste andare in montagna ma non sapete dove, vi diamo noi qualche suggerimento utile sulle località più belle.

Anche a fine estate la montagna ha tanto da offrire, tra passeggiate per boschi e lungo sentieri, circondati da paesaggi stupendi, escursioni più impegnative con trekking, mountain bike e ascese alle vette, realx nelle spa e centri benessere, visite a luoghi culturali, tra musei e monumenti, divertimento e feste paesane.

In questo periodo, poi, le località di montagna solitamente più affollate si svuotano dai turisti e possono essere vissute pienamente in tutta la loro bellezza. Di seguito i 3+1 luoghi di montagna dove andare in vacanza a fine estate. I suggerimenti utili.

Vi segnaliamo anche le 10+1 mete dove andare al mare in Italia a settembre.

I 3+1 luoghi di montagna dove andare in vacanza a fine estate

Le giornate si accorciano, l’aria rinfresca e i colori della natura iniziano lievemente a cambiare con il verde che comincia a scolorire e tingersi di giallo e le prime foglie che iniziano a cadere. Questi fenomeni sono più evidenti in montagna, dove anche a fine estate, tuttavia, è possibile fare ancora molte attività all’aria aperta.

In questo periodo, poi, i paesi, i sentieri, i passi e i rifugi sono meno affollati e permettono di vivere i luoghi e la natura appieno, immergendosi nella pace e nella bellezza. Ecco la nostra selezione di luoghi dove andare in montagna per una vacanza a fine estate.

Parco Naturale Fanes-Senes-Braies

Questa è una zona delle Dolomiti letteralmente presa d’assalto durante l’estate, in particolare il Lago di Braies, dove è stato necessario introdurre il numero chiuso. Per questo la fine dell’estate è il periodo ideale per visitare il Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, con le sue montagne, i boschi, i borghi e i laghi. Il Parco è uno dei più grandi dell’Alto Adige e comprende i comuni di Dobbiaco, Braies, San Vigilio di Marebbe, Valdaora, La Valle e Badia.

Val di Funes

Sempre in Alto Adige, non lontano dal Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, consigliamo di visitare anche la Val di Funes. Qui trovate delle spettacolari vette dolomitiche, come quelle del Gruppo delle Odle. La località più caratteristica è il borgo di Santa Maddalena, situato proprio sotto le Odle. La valle è quasi interamente compresa nel comune di Funes, è stretta e ondulata, attraversata da colline e boschi.

Val d’Ayas

In Valle d’Aosta una delle vallate più belle e panoramiche, selvaggia e incontaminata è la Val d’Ayas. Sorge ai piedi del Monte Rosa ed è circondata da vette importanti, diverse sopra i 4000 metri. I comuni della Val d’Ayas sono Verrès, Challand-Saint-Victor, Challand-Saint-Anselme, Brusson e il comune sparso di Ayas che comprende le località di Antagnod, caratteristico borgo, Lignod, Champoluc e Saint Jacques.

Abetone

Infine, tra i 3+1 luoghi di montagna dove andare in vacanza a fine estate, vi portiamo sull’Appennino. Qui, tra le località da visitare vi proponiamo l’Abetone, sull’Appennino Tosco Emiliano, in provincia di Pistoia. Molto popolare come stazione sciistica l’Abetone è ideale anche nella bella stagione, per passeggiate, trekking ed escursioni in mountain bike. Non perdetevi gli spettacolari sentieri tra i boschi.

L’Abetone è una località facile da raggiungere da Firenze e anche dalle città dell’Emilia.