Marken: il villaggio olandese dove si fabbricano ancora gli zoccoli

L’Olanda non è solo Amsterdam e vale la pena visitare anche le altre città per scoprire le tradizioni ma anche le caratteristiche di questi luoghi. Questo è un meraviglioso villaggio di pescatori

Per una gita di un giorno, partendo proprio dalla capitale, è possibile visitare questo antico villaggio di pescatori che si trova letteralmente immerso nel verde. In realtà si tratta di un’isola che grazie alla costruzione di una diga è stata attaccata alla terra ferma.

La particolarità di questo posto è che il tempo sembra essersi fermato. Marken è immersa nel verde, quindi fantastica soprattutto in primavera con i prati fioriti. Un tempo veniva costantemente presa d’assalto dalle alluvioni, solo grazie all’intervento dell’uomo e alla costruzione di una diga, ha reso possibile viverci. Se poi ami i Paesi Bassi non perdere anche il mercato al coperto più bello in assoluto.

Marken: visita all’antico villaggio di pescatori

Perché visitarla? Sicuramente per l’atmosfera che richiama il diciassettesimo secolo e che la rende uno dei luoghi ancora oggi legato alle tradizioni del tempo. Anche le case sono in legno e di grande valore storico, tipicamente olandesi. L’intero villaggio è un insieme di piccole stradine in cui perdersi per ammirare il panorama e la vita del posto.

All’interno della città vi è la chiesa cittadina, il Merm Museum dove è possibile conoscere la storia della città e un laboratorio di zoccoli in legno. Questa è forse la principale attrazione per i viaggiatori che possono non solo ammirare dal vivo la fabbricazione degli zoccoli ma anche acquistare dei modelli esclusivi che vengono fatti in base alle proprie richieste. Un paio di zoccoli personalizzato è un gadget da non perdere quando si visitano i Paesi Bassi. Anche il faro della città è molto particolare, una vera icona di Marken. Inoltre è disponibile anche una bellissima spiaggia dove potersi rilassare nelle ore più calde o dove fare una romantica passeggiata.

La gastronomia è molto viva e ovviamente, trattandosi di un villaggio di pescatori, bisogna assaggiare le prelibatezze a base di pesce. Da non perdere l’aringa che viene offerta in un piccolo panino morbido con cipolla. Una assoluta delizia per gli amanti del genere. Nei negozi è anche possibile fare la foto vestiti con i costumi tradizionali dell’epoca. Questi vengono direttamente forniti dai negozianti che rilasciano poi la fotografia in grande formato.

Marken è una città fantastica perché a differenza di Amsterdam regala un viaggio in usi e costumi che oggi non sono più attuali ma permette di scoprire al meglio la storia del paese e le sue tradizioni.