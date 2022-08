I 5 hotel più alti del mondo: un’esperienza da sogno

Dormire in hotel a volte si trasforma in una vera e propria esperienza da sogno. Ci sono luoghi stravaganti, unici al mondo. Questi sono gli hotel più alti per dormire tra le nuvole

Il soggiorno in questo caso si tramuta in esperienza e non c’è niente di più bello. Questi hotel sono catene di lusso che hanno fatto della loro presenza vertiginosa un vanto e quindi riescono ad attrarre visitatori da tutto il mondo proprio per questo.

Le strutture sono bellissime ma anche molto elevate, indispensabile in fase di prenotazione, scegliere una stanza al piano più alto possibile per vivere in modo totale questa caratteristica particolare. Scopri anche come risparmiare sugli hotel e godersi al meglio la vacanza.

Hotel più alti al mondo

L’hotel più alto al mondo è nel cuore di Shanghai a Lujiazui ovvero la zona finanziaria. Siamo al J Hotel che si trova all’84esimo piano della Shanghai Tower che è anche l’edificio più alto della Cina, secondo solo al Burj Khalifa di Dubai. Questo si estende per 632 metri ed ha un complesso di 120 piani. Non solo altezza chiaramente, un hotel di lusso dove non manca assolutamente niente tra ristoranti, bar, SPA e maggiordomo personale è una vera occasione per concedersi tutto. Si può scegliere tra le camere standard e le suite arrivando addirittura a duecento metri quadri. I prezzi oscillano tra i mille e i novemila euro a notte, in base a categoria di camera e quindi anche altezza. Le camere migliori sono posizionate ai piani più vertiginosi.

Al secondo posto abbiamo il Marriott di Dubai, molto famoso e soprattutto grande. Vanta quasi duemila camere ed è noto come centro congressi proprio grazie agli ampi spazi e le sale interne. Ci sono 14 diversi bar e ristoranti, quindi veramente impressionante. Oltre alla sua altezza, caratteristica la meravigliosa piscina sul tetto. Qui si ha una vista di tutta la città.

Il terzo hotel più alto del mondo è Bayoke Tower 2, questo vanta 328 metri e una piattaforma rotante che offre una vista spettacolare sulla città e in particolare sul mercato di Pratunam. La cosa ottimale è che il prezzo quindi è molto abbordabile. La stanza panoramica costa circa 80 euro mentre la suite 120. Al quarto posto c’è sempre Dubai con le Jumeirah Emirates Tower, due edifici che ospitano uffici da un lato e un hotel dall’altro. Un luogo molto interessante che vanta un centro commerciale, una vista spettacolare, suite da sogno e prezzi a partire da 170 euro.

Tra gli edifici più alti del mondo, anche l’Europa vanta un suo primato con l’hotel Shangri La a Londra che affaccia proprio sul Tamigi. Questo grattacielo è conosciuto come The Shard ed è alto 310 metri, il più alto in Europa. La camera però qui ha un prezzo molto elevato, si parte per quella economy da oltre settecento euro.

Gli edifici vertiginosi nel mondo che ospitano hotel sono veramente tantissimi, tuttavia questi sono i più significativi ed alti per un viaggio che sia sicuramente memorabile non solo per la meta ma anche per il pernottamento.