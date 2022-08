Viaggi per le elezioni del 25 settembre: gli sconti per viaggiare in treno, le offerte di Trenitalia e Italo. Tutto quello che bisogna sapere.

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre prossimo, per il rinnovo di Camera e Senato, sono disponibili diversi sconti e offerte sui mezzi di trasporto per chi deve viaggiare per tornare nel proprio comune di residenza per andare a votare.

Vi abbiamo già segnalato gli sconti sui voi di Ita Airways. Qui, invece, vi proponiamo le offerte per viaggiare in treno con Italo e Trenitalia, con l’alta velocità e non solo.

Di seguito, gli sconti in dettaglio applicati dalle due società ferroviarie a chi deve viaggiare per andare a votare il 25 settembre. Ecco tutte le informazioni utili.

Elezioni 25 settembre: gli sconti per viaggiare in treno, le offerte

Chi lavora o studia fuori sede, ma avendo mantenuto la residenza nel comune di origine, deve tornare a casa per poter votare alle elezioni politiche del 25 settembre prossimo. Si tratta di persone che si trovano in altre città di Italia ma anche all’estero. Per loro sono previsti appositi sconti sugli aerei e sui treni, messi a disposizione dalle società di trasporto.

Qui, vi segnaliamo in dettaglio le offerte per viaggiare con i treni di Italo e Trenitalia.

Offerte Trenitalia per andare a votare

Per gli elettori che viaggeranno per andare a votare, Trenitalia offre sconti del 70% sui biglietti a prezzo base per i treni da alta velocità e di media-lunga percorrenza nazionale, come Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte, e per il servizio cuccette. Mentre per i treni regionali si applicano sconti del 60%.

Le offerte sono valide per i residenti in Italia e sono previste per i viaggi di andata e ritorno in seconda classe su tutti i treni del servizio nazionale e per il livello Standard dei Frecciarossa. Sono fatti salvi i minimi tariffari previsti per ciascuna categoria di treno. Per i residenti all’estero si applica la tariffa Italian Elector (viaggi internazionali da/per l’Italia a bordo dei treni Eurocity Italia-Svizzera).

I biglietti scontati si possono acquistare nelle biglietterie di Trenitalia e nelle agenzie di viaggio autorizzate e nei punti vendita delle reti ferroviarie estere abilitati a vendere la tariffa Italian Elector. Per le elezioni che coinvolgono l’intero territorio nazionale, i biglietti scontati per elettori sono acquistabili anche sui canali digitali, sito web e App Trenitalia, ad esclusione dei biglietti a tariffa Elettori TTPER e TRENORD e FSE e i biglietti a tariffa Italian Elector.

Al momento dell’acquisto del biglietto è necessario presentare un documento di identità e la tessera elettorale. In mancanza di tessera elettorale si dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva. È possibile scaricare e compilare la dichiarazione dal sito web di Trenitalia. Per l’acquisto sui canali digitali, bisogna inserire il numero della tessera elettorale o il “flag” di autocertificazione.

Il viaggio di andata per andare a votare può essere effettuato dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo incluso), mentre quello di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno di votazione (quest’ultimo escluso). Comunque, il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione (le ore 23 del 25 settembre) e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale (le ore 7 del 25 settembre).

Nel viaggio di andata, oltre al biglietto valido e al documento di identità, il passeggero deve esibire la tessera elettorale o la dichiarazione sostitutiva. Nel viaggio di ritorno, oltre ai biglietti di andata e ritorno, va esibita la tessera elettorale regolarmente vidimata o, in mancanza, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale che attesti l’avvenuta votazione.

Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/informazioni/elettori.html

Offerte di Italo per andare a votare

La società Italo NTV offre uno sconto del 60% sui biglietti per i propri treni ad alta velocità a chi deve viaggiare per andare a votare.

I biglietti scontati sono disponibili già dallo scorso 16 agosto e si possono acquistare fino al 25 settembre. Le offerte, per viaggi di andata e ritorno, sono disponibili in tariffa Flex o Economy, in ambiente Smart e Comfort.

Il viaggio di andata deve avvenire in una data compresa tra il 16 settembre e il 25 settembre. Mentre il viaggio di ritorno deve avvenire tra il 25 settembre e il 5 ottobre.

I biglietti si acquistano sul sito web ufficiale di Italo alla pagina dedicata. È anche possibile chiamare Pronto Italo al numero 060708 o rivolgersi alle biglietterie Italo di stazione. Per modificare o cancellare il 6biglietto è necessario selezionare la voce Cambia Prenotazione sulla home page di italotreno.it o chiamando Italo Assistenza al numero 892020. La cancellazione è consentita fino a tre minuti prima della partenza del treno di andata.

Nel viaggio di ritorno, oltre al biglietto, è necessario esibire il documento di identità e la tessera elettorale in originale con il timbro dell’avvenuta votazione.

Per ulteriori informazioni: www.italotreno.it/it/offerte-treno/sconto-treno-elezioni