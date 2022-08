Domenica al Museo 4 settembre: i luoghi della cultura dove si entra gratis

By

Torna la Domenica al Museo il 4 settembre: ecco i luoghi della cultura dove si entra gratis. Tutte le informazioni utili.

Torna puntuale anche per il mese di settembre la Domenica al Museo. L’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura con ingressi gratuiti in tutti i musei statali d’Italia nella prima domenica del mese. L’appuntamento è per il 4 settembre prossimo.

La Domenica al Museo è stata istituita per promuovere presso la cittadinanza la conoscenza del nostro vastissimo patrimonio storico, artistico e culturale, permettendo a tutti la sua libera fruizione. Anche ai turisti viene offerta questa straordinaria opportunità.

Nella prima domenica del mese sono aperti gratuitamente al pubblico i musei, i monumenti, le gallerie, le aree archeologiche, i parchi e giardini monumentali e tutti i luoghi di cultura appartenenti allo Stato italiano. Speso aderiscono all’iniziativa anche i musei e luoghi di cultura degli enti locali.

Scopriamo le aperture di domenica 4 settembre e le modalità di visita. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Vi ricordiamo anche che la domenica successiva, 11 settembre, torna la Giornata del Panorama del FAI, con visite guidate ed eventi nei luoghi immersi nella natura del Fondo Ambiente Italiano.

Per domenica 4 settembre tornano puntuali le aperture gratuite al pubblico dei musei, monumenti e luoghi di cultura statali, per l’iniziativa della Domenica al Museo.

Quasi tutti i luoghi di cultura sono aperti negli orari normali e visitabili gratuitamente. È bene, tuttavia, consultare l’elenco aggiornato sul sito web del Ministero della Cultura, in caso di variazioni. Inoltre, alcuni luoghi sono visitabili solo su prenotazione.

Sebbene l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso sia decaduto lo scorso 15 giugno, se ne raccomanda comunque l’uso. In particolare nei luoghi chiusi particolarmente affollati, così come in caso di assembramenti.

Tutte le informazioni su: cultura.gov.it/domenicalmuseo