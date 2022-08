Altro che Thailandia o Caraibi, la spiaggia da sogno è in Campania

E’ una delle spiagge più belle d’Italia ed la spiaggia più bella della Campania: è Baia Buon Dormire a Palinuro

Non bisogna andare in Thailandia, in Indonesia o ai Caraibi per godere di una cala paradisiaca. Basta andare in Campania. Qui si trova infatti una tra le spiagge più belle al mondo. E non è un modo di dire. Questa spiaggia ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. E’ la spiaggia del Buon Dormire.

La spiaggia Buon Dormire si trova in Campania, precisamente a Palinuro, ed è una piccola striscia di terra circondata dalla natura incontaminata. Oltra alla sua straordinaria bellezza naturale, la sua caratteristica è che incredibilmente tranquilla. Luogo perfetto per penniche serene! E da qui ovviamente il nome.

Alla scoperta della spiaggia più bella della Campania

Un posto incantevole, lontano dal caos e dalla confusione. Un luogo in cui potrete davvero rigenerarvi e soprattutto rilassarvi. Il nome del Buon Dormire come abbiamo detto viene dalle condizioni particolarmente tranquille e dalle aree d’ombra che permettono il riposo in qualunque momento. La spiaggia del Buon Dormire vi regalerà dei meravigliosi momenti di relax.

Tutta questa tranquillità è data anche dalle difficoltà di raggiungere questa baia. L’unico modo in cui si può raggiungere la spiaggia del Buon Dormire è via mare. Lo potete fare tramite il traghetto che parte dal porto di Palinuro, con le escursioni in barca, oppure in modo autonomo con canoa o in kajak. Un’idea è affittare un pedalò nei lidi della spiaggia Marinella e in 10 minuti di pedalata potete arrivarci.

Cosa fare a spiaggia del Buon Dormire

Di fronte alla baia svetta dalle acque un caratteristico scoglio la cui forma ricorda un coniglio dunque tra le cose da vedere c’è sicuramente l’isola del Coniglio. Si tratta di un enorme scoglio che ha la forma di un cucciolo di coniglio accovacciato. Se sei interessato a visitarlo, prenotando un’escursione farai sicuramente una tappa presso l’isola.

Il costo di un tour del promontorio di Capo Palinuro fino all’Arco Naturale che comprende Grotta Azzurra e sosta bagno di 30 minuti alla baia del Buon Dormire è di circa 25 euro per gli adulti. L’escursione è tra quelle adatte ai bambini, e ci sono delle riduzioni per i bambini da 4-10 anni i quali pagano solo 10 euro, da 0-3 anni è gratuito, mentre se vuoi portare il cane il suo biglietto costa 3 euro.

E ora indossate il costume e immergetevi in un mare di relax!