Le ultime novità sulle regole sanitarie di viaggio: sui voli di Singapore Airlines via l’obbligo di mascherine a bordo. Le informazioni utili.

In arrivo nuove regole sui viaggi in aereo in merito alle norme sanitarie anti-Covid-19. le novità interessano la compagnia aerea Singapore Airlines, una delle migliori al mondo.

Continua l’allentamento delle regole sanitarie di viaggio anti-Covid-19 o la loro cancellazione sia per l’ingresso a vari Paesi, famose mete di vacanza, ma anche sui mezzi di trasporto.

L’ultima novità arriva dal trasporto aereo: la compagnia Singapore Airlines ha deciso di rimuovere l’obbligo di mascherine a bordo dei suoi aerei, ad alcune condizioni. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Singapore Airlines: via l’obbligo di mascherine a bordo

Niente più mascherine a bordo dei voli di Singapore Airlines. L’obbligo è stato eliminato a partire da lunedì 29 agosto. L’uso della mascherina rimane solo per quei voli in partenza o in arrivo da destinazioni che richiedono ancora le mascherine a bordo degli aerei. Come riporta TTG Italia.

Un obbligo che ormai è rimasto solo in poche parti del mondo. In Italia, ad esempio, è stato eliminato lo scorso 15 giugno, nonostante la mascherina sia ancora obbligatoria sugli altri mezzi di trasporto.

A Singapore, l’uso delle mascherine non è più richiesto nemmeno all’aeroporto di Changi.

Le nuove regole seguono l’aggiornamento delle linee guida di prevenzione anti-Covid del governo, che ha eliminato l’obbligo delle mascherine nei luoghi al chiuso, tranne che sui mezzi pubblici di trasporto locale e all’interno delle strutture sanitarie.

Mascherine in aereo

Già da tempo altre grandi compagnie aeree internazionali avevano abolito le mascherine protettive a bordo dei propri voli, come British Airways e Virgin Atlantic.

Singapore Airlines si unisce dunque a queste e altre compagnie aeree che non richiedono più la mascherina a bordo. Voi che ne pensate? Siete contenti che l’obbligo sia stato tolto? Oppure vi sentite più sicuri se tutti i passeggeri a bordo di un aereo indossano la mascherina?

In ogni caso, indossare la mascherina in non è certo vietato. Si può fare come meglio si crede, solo che non si è obbligati.