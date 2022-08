Le 3 mete perfette per le vacanze di settembre

Settembre è da sempre un mese perfetto per le vacanze, per coloro che non hanno fatto un viaggio ad agosto ma anche per chi desidera proseguire le ferie oppure regalarsi un piccolo fine settimana fuori. Scopriamo le tre mete perfette

Una scelta insolita, quella di settembre, poiché quasi tutti viaggiano ad agosto ma anche un’idea vincente per battere i prezzi eccessivi dell’estate che sono proibitivi per molti e che impediscono di fare una vacanza più lunga.

Inoltre settembre è un mese meno affollato quindi perfetto anche per non trovare il caos che tendenzialmente accompagna le settimane di ferie per gli italiani. Dove andare quindi in vacanza a settembre? Ci sono delle mete veramente speciali e imperdibili.

Mete per le vacanze di settembre

Perché ci sono delle mete perfette per le vacanze di settembre? Ovviamente il primo fattore è il clima, che risulta fondamentale in un viaggio ma anche altri fattori come ad esempio il costo che è contenuto e chiaramente il relax di cui si può godere. Se siete invece in smartworking, qui qualche idea su dove farlo a settembre.

Tenerife, Spagna

Lisbona, Portogallo

Rodi, Grecia

Tenerife, l’isola dell’eterna primavera

La prima meta perfetta, per chi è a caccia di una vacanza di “mare” è la Spagna e in particolare le Canarie che sono sempre una buona idea. In particolare il consiglio è Tenerife. Bellezze naturali grazie al Parco Nazionale del Teide che è addirittura patrimonio dell’UNESCO e anche uno dei vulcani più grandi al mondo. Ovviamente Tenerife è la meta ideale per coloro che sognano spiagge paradisiache, per questo è perfetta a settembre quando la folla dei vacanzieri lascia la zona ma le temperature sono ancora calde e quindi rendono perfetta la visita. Da notare anche che il mese di settembre è ricco di feste e celebrazioni particolari che animano ogni angolo della città. In questo periodo, considerando volo e hotel bisogna stimare una media di 400 euro a persona.

Lisbona, la città del sole

La seconda meta da non perdere per le vacanze di settembre è la fantastica Lisbona. Una terra incredibile in ogni momento dell’anno ma idilliaca a settembre per chi vuole un connubio perfetto tra città d’arte e mare. Impossibile non amarla, Lisbona vanta gastronomia, monumenti, spiagge, insomma praticamente tutto. Inoltre è il paradiso per fare surf ma anche per prendere il sole. Questa meta è anche molto economica e si riesce a fare una settimana di vacanza spendendo circa 400 euro a persona.

Rodi, la meraviglia dell’estate infinita

La terza tappa è la Grecia, in particolare l’Isola di Rodi, ancora bella a settembre con mare cristallino, spiagge sgombre dalla folla e una vita ancora intensa sull’isola. Tutta la zona è pittoresca e piena di vita, ci sono feste, mare stupendo e anche tanto divertimento. Il 27 settembre si celebra la giornata del turismo, in questa occasione speciale ogni angolo viene animato con danze, concerti, attività all’aria aperto e uno spettacolo pirotecnico. Il costo stimato per volo e hotel è di circa 500 euro a persona in questo periodo dell’anno.

Le vacanze di settembre sono sempre una buona idea, anche per chi può fare solo un fine settimana e godersi il relax e la magia di questo momento poco affollato, dove tendenzialmente il clima è veramente interessante.