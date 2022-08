Torna la Giornata del Panorama del FAI 2022: tanti eventi in programma domenica 11 settembre. Per salutare l’estate all’insegna della bellezza e della cultura.

Il Fondo Ambiente Italiano – FAI propone anche quest’anno la Giornata del Panorama, in programma la seconda domenica di settembre, il prossimo 11 settembre.

Nata nel 2014 e organizzata in collaborazione della Fondazione Zegna, la Giornata del Panorama ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza dei panorami italiani.

L’edizione di quest’anno, la nona, proporrà appuntamenti in quindici Beni del Fai situati in dieci regioni italiane. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla Giornata del Panorama 2022.

Giornata del Panorama del FAI 2022: tanti eventi domenica 11 settembre

Torna domenica 11 settembre la Giornata del Panorama del FAI, iniziativa per promuovere e diffondere la conoscenza dei multiformi panorami italiani. I paesaggi, parte integrante del patrimonio culturale del nostro Paese, spiega il FAI, sono preziosi elementi identitari di territori e comunità e rappresentano un indissolubile intreccio di Natura e Cultura, un’opera collettiva e armonica delle generazioni del passato lasciata in eredità a quelle future.

Il programma della Giornata del Patrimonio 2022 prevede diverse attività, tra cultura e svago, come passeggiate, visite guidate a tema, incontri con esperti, picnic nella natura, trekking artistici, workshop per adulti e laboratori per bambini. Appuntamenti che avranno come protagonista indiscuso il paesaggio, con il suo patrimonio ambientale e culturale, tra borghi, mare, monti, colline, campi coltivati, boschi e aree naturalistiche ricche di flora e di fauna.

Sarà una vera e propria immersione in 15 paesaggi affascinanti dalle caratteristiche uniche, che potranno essere guardati “da lontano” ma anche scoperti “da vicino”, seguendo gli itinerari guidati o suggeriti che toccheranno i principali luoghi di interesse di ciascun territorio.

I luoghi da visitare

Di seguito l’elenco dei 15 luoghi, suddivisi per regione, dove si svolgeranno le iniziative della Giornata del Panorama del FAI 2022 di domenica 11 settembre.

Campania : Baia di Ieranto , Mass Lubrense (Napoli)

: , Mass Lubrense (Napoli) Lazio : Parco Villa Gregoriana , Tivoli (Roma)

: , Tivoli (Roma) Liguria : Abbazia di San Fruttuoso , Camogli (Genova); Villa Rezzola , Lerici, frazione Pugliola (La Spezia)

: , Camogli (Genova); , Lerici, frazione Pugliola (La Spezia) Lombardia : Torre del Soccorso detta del Brabarossa , Tremezzina (Como)

: , Tremezzina (Como) Marche : Orto sul Colle dell’Infinito , Recanati (Macerata)

: , Recanati (Macerata) Piemonte : Collezione Enrico a Villa Flecchia , Magnano (Biella); Oasi Zegna , Trivero (Biella); Castello della Manta , Manta (Cuneo); Castello e Parco di Masino , Caravino (Torino)

: , Magnano (Biella); , Trivero (Biella); , Manta (Cuneo); , Caravino (Torino) Umbria : Bosco di San Francesco , Assisi (Perugia)

: , Assisi (Perugia) Sardegna : Saline Conti Vecchi , Assemini (Cagliari); Batteria Militare Talmone , Palau (Sassari)

: , Assemini (Cagliari); , Palau (Sassari) Trentino Alto Adige : Castello di Avio , Sabbionara d’Avio (Trento)

: , Sabbionara d’Avio (Trento) Veneto: Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (Padova)

Per ulteriori informazioni sulla Giornata del Panorama del FAI: fondoambiente.it/giornata-del-panorama