La novità da conoscere: Sta per arrivare il primo hotel nello spazio, ecco quando. Tutte le informazioni utili.

Soggiornare nello spazio è un sogno che diventerà realtà tra pochi anni. Una prospettiva incredibilmente affascinante che aprirà definitivamente le porte al turismo spaziale.

Dormire in un hotel che orbita intorno alla Terra, galleggiando nello spazio con vista da lasciare senza fiato sul nostro Sistema Solare. Come nel film 2001 Odissea nello Spazio.

Un’immagine da fantascienza che presto diventerà realtà, con il primo hotel nello spazio, ospitato all’interno di in una stazione orbitante. Ecco quando si verificherà questo scenario così affascinante.

Sta per arrivare il primo hotel nello spazio, ecco quando

Inizialmente saranno per pochi fortunati, ma non è detto che in futuro i viaggi e i soggiorni nello spazio non siano disponibili per un numero più ampio di persone, senza bisogno di essere miliardari.

Già nel 2025 dovrebbe essere disponibile il primo hotel nello spazio, all’interno di una stazione orbitante intorno alla Terra. Non solo gli astronauti professionisti sulla Stazione Spaziale Internazionale, potranno volare fino all’orbita terrestre bassa anche i civili, i primi veri turisti spaziali, coloro che dormiranno nello spazio, con una vista incredibile sul nostro pianeta.