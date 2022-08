Avete mai visto una spiaggia nera? E con una leggenda così particolare “addosso”?

Le spiagge dell’Indonesia, nemmeno a dirlo, sono meravigliose. Soprattutto quelle nella zona meridionale di Giava meritano una menzione speciale.

Fra queste non possiamo non ricordare una spiaggia misteriosa e affascinante, dove miti e leggendo si fondono con un natura incontaminata e pazzesca: Parangtritis Beach.

Parangtritis Beach, una spiaggia indonesiana pazzesca

Se state cercando una spiaggia particolare e magari un po’ diversa dalle classiche rotte turistiche canoniche, Parangtritis Beach è ciò che fa per voi. La natura selvaggia qui la fa da padrona e potreste intrattenervi facendo una lunga passeggiata sulla sabbia nera di origine vulcanica. Oppure affittare un pony o un piccolo calesse per vivere questo panorama in moto diverso (anche se molto pop!).

Amatissima dai turisti, la spiaggia di Parangtritis viene presa d’assalto dai visitatori di tutto il mondo che si trovano a passeggiare in un paesaggio da fotografia. Tra scogliere a picco sul mare e un’inaspettata sabbia nera lavica, il verde dei boschi e della vegetazione sembra esplodere. Un litorale affascinante, punteggiato da grotte, laghi, sentirei, tombe e sorgenti misteriose, ecco cosa vi aspetta a Parangtritis Beach.

La leggenda della spiaggia di Parangtritis

Capita la tipologia di paesaggi che caratterizza questo angolo di mare, non stupisce che la gente del posto pensi che questa sia la dimora della Regina dell’Oceano Antartico, Nyai Loro Kidul o Kanjeng Ratu Kidul. Ma non fatevi ingannare, questa magica figura non ama gli avventori stranieri, anzi: indurrebbe tutti coloro che sono vestiti di verde ad annegare nelle acque tumultuose di Parangtritis Beach.

Leggenda? Sicuro, ma qui gli episodi di persone disperse in mare non sono così rari e i giavanesi non indossano mai questi colori nella zona. Chiaro, non è colpa della Regina se ci sono episodi di morti in mare, ma le acque tumultuose non aiutano assolutamente tra strappi, risucchi e risacca.



Pronti a partire verso il mare dell’Indonesia?

Visitare Parangtritis Beach significa andare alla scoperta di una spiaggia dell’Indonesia fuori dalle mete più pop, ma non per questo meno bella! Anzi. L’avete aggiunta alle vostre destinazioni preferite?