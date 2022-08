Le previsioni meteo della settimana da lunedì 29 agosto: in arrivo temporali forti ma l’estate non è finita. Cosa dobbiamo aspettarci per la fine di agosto e l’inizio di settembre.

La settimana in cui si conclude il mese di agosto e inizia quello di settembre sarà caratterizzata da nuovi temporali, anche forti. L’estate, tuttavia, non è ancora finita, avremo anche giornate soleggiate e con clima caldo e afoso.

Non avremo più le giornate di caldo torrido e irrespirabile che abbiamo avuto in questa estate 2022, già dal mese di maggio. Anche per questa fine di agosto e inizio di settembre non mancheranno le giornate con caldo e afa.

Sarà comunque una settimana segnata dai temporali, con precipitazioni anche intense. Dopo un weekend di tempo instabile. L’estate, dunque, si avvia alla conclusione con le piogge sempre più frequenti che caratterizzano questo periodo. Di seguito le previsioni del tempo aggiornate.

Meteo della settimana dal 29 agosto: in arrivo temporali forti ma l’estate non è finita

La settimana che si apre lunedì 28 agosto e vede la fine del mese simbolo dell’estate con l’inizio di settembre, quello che per i meteorologi è il primo mese di autunno, sarà caratterizzata da tempo variabile e instabile, con piogge diffuse e temporali anche forti.

Un po’ tutta Italia sarà interessata dal maltempo, che tuttavia non sarà uniforme. Le schiarite si alterneranno ai temporali. Le precipitazioni saranno generate da due perturbazioni, una in arrivo dal Nord Europa e un’altra dal Nord Atlantico. Come spiega 3bmeteo.

La giornata di lunedì 28 agosto si aprirà con tempo stabile e soleggiato o poco nuvoloso al mattino su quasi tutta Italia. Poi, il tempo subirà un peggioramento dal pomeriggio, con piogge e temporali concentrati soprattutto lungo la dorsale appenninica e al Sud, tra Puglia e Calabria ionica. Qualche pioggia locale è prevista sulle Alpi di confine, soprattutto orientali. I fenomeni potranno sconfinare fino alle coste del versante adriatico. Le temperature saranno in lieve aumento al Nord e stabili sul resto d’Italia.

Le previsioni per i prossimi giorni

Da martedì 29 agosto