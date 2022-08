Escursione al Canyon? Non solo in America, ecco il più bello d’Italia

I canyon sono conformazioni naturali particolari che si trovano soprattutto negli Stati Uniti. Non tutti sanno che esistono però anche in Italia. Scopriamo dove si trovano e come visitarli

Il Brent de l’Art è il più bel canyon d’Italia, un vero capolavoro naturale che non è molto famoso eppure veramente incredibile. Un luogo di valore per la sua particolarità e unicità che si trova proprio nel cuore del Veneto, nel bosco della Valbelluna.

Sembra un canyon americano, eppure siamo proprio in Italia. Non sembra reale ma questa conformazione è dovuta ad anni di erosione delle rocce che sono state trasformate dall’acqua.

Canyon Brent de l’Art in Veneto

Queste rocce risalgono a milioni di anni fa, per questo hanno un valore così importante anche dal punto di vista naturale. Sono imponenti e sono un vero tesoro che viene attraversato dall’acqua. Addirittura questa, entrando nel canyon, forma dei mulinelli che erodono in modo particolare la roccia. Per questo si forma questa struttura così particolare. Molto suggestivo inoltre il colore rosso che sembra trasportarti in un luogo quasi magico o comunque ben lontano dall’Italia.

Entrerai in una sorta di film d’avventura, quindi merita assolutamente una visita. Quando arrivi ci sono dei sentieri già tracciati, in questo modo puoi fare trekking in sicurezza. È importante, soprattutto per chi non è esperto, non avventurarsi e non allontanarsi dal percorso perché potrebbe essere pericoloso. D’inverno, quando alcune parti d’acqua si ghiacciano, è possibile visitare anche zone che comunemente d’estate non è possibile vedere perché il ghiaccio crea dei nuovi punti di accesso. L’acqua in questo punto è cristallina e molto fredda, veramente spettacolare. Addirittura, quando fa molto freddo e il ghiaccio è esteso, questa zona si collega al Brent Grande ma avviene molto di rado.

Le cascate formano le stalattiti e il percorso è ancora più incredibile. Partendo da Sant’Antonio Tortal, il centro del paese, si arriva al canyon che si può visitare anche se non sei esperto di trekking senza problemi. C’è una flora e fauna molto interessante, quindi puoi passeggiare tra i boschi oppure fermarti per rilassarti.

Un vero capolavoro che sembra irreale, ovviamente è fondamentale fare attenzione e soprattutto non scalare le montagne perché alcuni tratti potrebbero risultare non adeguatamente assestati per mantenere il peso. Per questo vengono messi a disposizione degli utenti percorsi appositi che sono totalmente gratuiti ma anche perfettamente sicuri e stabili.