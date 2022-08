Quali sono le 3 piscine naturali più suggestive e caratteristiche d’Italia, come raggiungerle e cosa fare nei dintorni.

Per chi ha voglia di farsi un bagno in acque cristalline in Italia o vuole solo apprezzare la bellezza della natura ha l’imbarazzo della scelta. Il nostro Paese ha infatti un mare spettacolare, laghi straordinari e fiumi bellissimi dove potersi immergere. E poi ha piscine. Proprio così, delle piscine naturali, delle opere straordinarie di Madre Natura.

Luoghi meravigliosi, gratuiti e spettacolari. Dove puoi goderti una giornata di relax e senza pensieri, e se il tempo lo permette immergerti in un’acqua cristallina circondati da paesaggi mozzafiato. Visitare queste piscine naturali almeno una volta nella vita è d’obbligo!

Piscine naturali: le 3 più belle e gratuite da vedere in Italia

Da Nord a Sud ci sono delle bellissime minuscole insenature della costa dove l’acqua è particolarmente limpida oppure ci sono piccoli laghetti dell’entroterra che regalano una visione suggestiva tanto da sembrare una vera e propria piscina.

Abbiamo selezionato 3 delle più belle piscine naturali d’Italia. Tre meraviglie da vedere in ogni stagione: spettacolari in estate, suggestive in tutte gli altri periodi.

Grotte della Poesia, Puglia

Piscina di Venere, Sicilia

Pozze Smeraldine, Friuli Venezia Giulia

Immergetevi nelle acque cristalline di Grotta della Poesia

Siamo a Roca Vecchia, una delle Marine di Melendugno e qui potrete ammirare una delle piscine naturali più belle della Puglia: la Grotta della Poesia. Questa è una delle attrazioni più famose del Salento ed è facilmente raggiungibile grazie ad una gradinata scavata nella roccia.

Per raggiungere la caletta vicina, ovvero la Grotta Piccola, dovrete immergervi in un corridoio sottomarino, dunque non di facile percorrenza e adatto ai nuotatori più esperti. Qui potrete immergervi in acque limpide come poche.

Alla scoperta dei fondali della Piscina di Venere

Siamo nella città di Vulcano nell’arcipelago delle Isole Eolie, e qui potrete un paesaggio mozzafiato una volta immersi nella Piscina di Venere. Le rocce di tufo e basalto nera che circondano questo specchio d’acqua limpidissimo, creando uno scenario che vi farà dimenticare di essere in Italia.

La Piscina di Venere è anche una destinazione da sogno per gli amanti dello snorkeling perché in queste acque c’è una flora marina incantevole. Oltre a questa mete consigliamo anche una visita al vulcano e ovviamente una gita alle acque termali.

Piscine naturali in Friuli-Venezia Giulia: Pozze Smeraldine

Se cercate un posto dove rilassarvi non perdetevi le Pozze Smeraldine in Friuli-Venezia Giulia. La meta è raggiungibile attraverso un sentiero che inizia da Tramonti di Sopra, oppure se venite da Milano basta imboccare la A4 e in circa 4 ore arriverete in queste piscine naturali.

Le pozze Smeraldine sono una meta perfetta per gli appassionati di trekking, perchè nei dintorni c’è un percorso panoramico che permette di ammirare le conche dall’alto e conduce alla diga di Cà Selva e al lago artificiale di Ciul. Pronti a partire?