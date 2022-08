Meteo settembre, cambia tutto: arriva la sorpresa di fine estate

By

Le previsioni meteo per il mese di settembre. Temperature e come sarà il tempo. Cosa ci aspetta nell’ultimo mese dell’estate

Con l’arrivo di settembre l’ombra del lavoro, della scuola, degli impegni incombe. Ma anche quella del maltempo. Con la fine di agosto la sensazione infatti è che l’estate giunga al termine. Ma è proprio così? Nell’ultimo decennio settembre è stato sempre un mese molto caldo, anzi spesso più di agosto. Le previsioni meteo per quest’anno però disegnano un quadro diverso.

Da Ferragosto l’Italia si è liberata dall’opprimente anticiclone africano e si è ritrovata a fare i conti con le perturbazioni atlantiche. Lo scontro fra l’aria bollente e quella fresca ha dato luogo anche a temporali violentissimi. E il timore sarà che questo sia lo scenario anche di settembre.

Meteo settembre: è la fine dell’estate? Le previsioni

L’estate 2022 è iniziata molto presto. Già a maggio, che dovrebbe essere un mese primaverile piacevolmente tiepido, abbiamo sofferto invece il gran caldo di origine africana. Infatti proprio allora arrivò la prima ondata di aria rovente dall’Africa. Da allora ne abbiamo patite ben 5, una addirittura lunga due settimane. Ma i conti con il caldo torrido sono ormai chiusi.

Le previsioni meteo per settembre rivelano che sarà un mese senza eccessi e molto variabile. Non sarà il solito settembre degli ultimi anni, ovvero agostano almeno nella sua prima metà. Sarà invece un settembre molto mediterraneo in cui giornate miti si alterneranno a giorni più piovosi. Vivremo l’inizio di autunno e qualche nostalgico giorno di estate.

Dunque per chi andrà in vacanza a settembre il rischio di incontrare qualche giornata di maltempo è molto alto. Meno al Sud ovviamente dove il tempo si manterrà bello più a lungo, con temperature massime intorno ai 30 gradi; meno al Nord dove le perturbazioni saranno più frequenti e le massime nelle giornate di sole non andranno oltre i 27 gradi.

Rispetto agli scorsi anni le tendenze meteorologiche per settembre disegnano così un mese meno estivo del solito. D’altronde l’estate 2022 è iniziata presto ed era facile prevedere che finisse altrettanto presto.

Ciò non vuol dire che l’estate sia finita, ma sarà molto diverso settembre 2022 da quello degli ultimi. Avremo sin dal suo esordio i primi giorni di pioggia in buona parte d’Italia. Insomma il primo sapore autunnale arriva quest’anno in anticipo.