La biblioteca più bella del mondo si trova in Europa

La biblioteca più bella del mondo? È in Europa ed effettivamente devi assolutamente vederla. Scopriamo dove si trova e come fare

Un luogo di culto senza eguali, ritenuta non solo una delle biblioteche storiche dal più alto valore in tutto il mondo ma una vera e propria perla in Europa.

Commissionata addirittura da Carlo VI nel XVIII secolo, è oggi un gioiello di arte e architettura che racchiude opere da tutto il mondo ed è veramente di grande bellezza tanto da meritare una visita accurata.

Biblioteca di Vienna

La Biblioteca nazionale di Vienna è senza dubbio la più bella al mondo, regna un’atmosfera quasi magica con gli interni in marmo, le librerie in legno di castagno e una raccolta di oltre duecentomila testi che risalgono al periodo tra il 1500 e il 1850.

Sono custoditi ben quindicimila libri del Principe Eugenio di Savoia ma anche altri testi che provengono da monasteri ormai chiusi. Una collezione molto importante, tra le più grandi al mondo con otto milioni di prodotti diversi che sono suddivisi all’interno delle sale.

Si tratta di un vero e proprio museo, non solo per quello che rappresenta e per le opere ma anche proprio per la struttura. Si trova al centro della città e quindi merita attenzione e una visita adeguata per non farsi sfuggire nessun dettaglio.

La Biblioteca nazionale è la più importante del Paese e la più bella d’Europa, definita imperiale fino al 1920. Tutto l’edificio barocco ha una storia veramente eccellente grazie all’opera dell’architetto Johann Bernhard Fischer von Erlach e suo figlio. In particolare, la sala interna principale, conosciuta come Sala Magnifica, si estende su 78 metri e ha una cupola centrale veramente enorme che è costituita da scaffali in legno dove oltre ai testi ci sono statue dei personaggi della storia della nazione.

Appena dopo l’ingresso vi troverete di fronte ad una scalinata che vi porterà in un altro mondo, emblematica, immensa, maestosa. Ovviamente i manoscritti non possono essere toccati, visto il loro valore, ma si ha modo di apprezzare a distanza la bellezza del luogo e le mappe celesti e terrestri che si trovano all’interno.

Informazioni pratiche per la visita

La Biblioteca nazionale austriaca si raggiunge facilmente, è ubicata in Josefsplats 1 dove ferma la metro e l’autobus. Aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 e il giovedì fino alle 21 con chiusura il lunedì da ottobre a maggio. Il costo di ingresso è di 8 euro ma è inclusa con la Vienna Card e il Vienna Pass.