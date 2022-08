Markthal: uno dei mercati al coperto più belli al mondo

Il Markthal è uno dei mercati più belli al mondo, un’opera moderna e visionaria che è percorribile integralmente. Scopriamo dove si trova

Il mercato si trova nei Paesi Bassi a Rotterdam, è totalmente alimentare ed ha una copertura totale di 40 metri. Un luogo che richiama molto gli altri mercati europei come Barcellona e Stoccolma ma che ha un animo molto più innovativo, inaugurato nel 2014.

Nel quartiere Laurenskwartier, in pieno centro città, c’è questa area immensa che si sviluppa su diversi piani. Entrando è possibile ammirare tutto il mercato, al piano di sotto sono disponibili i bagni, l’enoteca, il supermercato e al di sotto un enorme garage per auto, moto e bici.

Markthal: l’opera visionaria di Rotterdam

Il mercato di Rotterdam vanta circa 100 diversi espositori di alimenti da tutto il mondo. Sono bancarelle, negozi, locali quindi si va dalla vendita del pesce e della carne a prodotti specifici della cultura giapponese, greca, tunisina.

La cosa particolare da ammirare è la cupola, al suo interno ci sono 228 alloggi, tra abitazioni e tv. Il complesso è di 95000 metri quadri, al piano terreno c’è uno spazio di 120 metri e 70 metri di larghezza, praticamente per intenderci l’equivalente di un campo da calcio.

La facciata è totalmente in vetro, questo permette di ottimizzare la trasparenza e quindi anche l’accesso della luce, così da non sprecare troppa elettricità. L’interno invece è colorato con un grande dipinto su 11 mila metri quadri, costituito da pannelli di alluminio che sono stati assemblati come un maxi mosaico per definire un’opera spettacolare che mostra tutti i prodotti in vendita all’interno.

Il markthal è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20, ognuno può scegliere il prodotto che preferisce, acquistarlo e mangiarlo direttamente sul posto o portarlo via. Alcuni ristoranti offrono proprio tavoli e servizio diretto. In altri casi invece, come quello delle bancarelle dei prodotti, è possibile mangiare qualcosa in piedi oppure sui banconi. I prezzi sono variabili, sempre esposti e chiari. In alcuni casi è anche possibile ordinare comodamente dai display digitali con pagamento con carta. Sono in vendita anche spezie, noccioline e formaggi tipici del posto. Un luogo perfetto anche dove acquistare dei souvenir prelibati da portare a casa.

Uno dei mercati al coperto più belli al mondo ma anche più spettacolari d’Europa da non perdere assolutamente e da visitare con calma, per apprezzare sia la sua architettura particolare che le bontà che è possibile gustare e acquistare direttamente all’interno.