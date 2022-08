By

L’occasione da non perdere: lo sconto alle Grotte di Frasassi per chi viaggia con Trenitalia. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Visitare le spettacolari Grotte di Frasassi, nelle Marche, con uno sconto sul biglietto di ingresso per chi viaggia con Trenitalia.

Continuano le occasioni di visite di luoghi di cultura e destinazioni turistiche con sconti per chi viaggia in treno. Un’opportunità offerta da Trenitalia per promuovere l’utilizzo del treno per gli spostamenti e naturalmente la mobilità sostenibile.

Grazie a una convenzione tra la società ferroviaria e il Consorzio Grotte di Frasassi si potranno visitare le bellissime Grotte di Genga, in provincia di Ancona, con uno sconto sul biglietto di ingresso per chi raggiunge la località con il treno. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Sconto alle Grotte di Frasassi per chi viaggia con Trenitalia

La convenzione tra Trenitalia e Consorzio Grotte di Frasassi, chi raggiunge la cittadina di Genga (Ancona) con i convogli di Trenitalia avrà diritto a 3 euro di sconto sul biglietto di ingresso alle Grotte di Frasassi. Una iniziativa che promuove la visita alle bellissime Grotte, utilizzando la mobilità sostenibile. Tra gli obiettivi principali del gruppo Ferrovie dello Stato.

Lasciando a casa l’auto, si potrà viaggiare in treno comodamente, senza problemi di traffico o di parcheggio. Inoltre, sono previsti degli sconti anche sul biglietto del treno per i gruppi di dieci visitatori. Come riporta Ansa.

Una volta arrivati con il treno alla stazione ferroviaria di Genga San Vittore Terme, i visitatori troveranno all’uscita la biglietteria delle Grotte di Frasassi. Da qui parte il bus navetta gratuito che porterà i visitatori fino all’ingresso delle Grotte.

La distanza tra la biglietteria e l’ingresso delle Grotte di Frasassi è di 1,5 km. Il tragitto si può percorrere anche a piedi in circa 20 minuti.

A breve, usciranno maggiori dettagli sull’iniziativa.

