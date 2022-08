I miradouros più belli e panoramici di Lisbona

Lisbona è una città giovane e frizzante, molto energica, particolarmente famosa per le sue aree panoramiche che sono conosciute come miradouros. Scopriamo i più belli e imperdibili della città

La capitale del Portogallo deve essere assolutamente ammirata dall’alto ed è per questo che dovete perdervi nelle stradine e lasciarvi guidare in qualche area della città dove è possibile trovare un panorama mozzafiato. A volte è solo uno scorcio, in altri casi una piazzetta.

I miradouros di Lisbona vi lasceranno senza fiato, con vista sul mare o sulla città, sono l’icona per eccellenza di un luogo spettacolare e magico, da vedere sia al tramonto che di sera quando tutto è illuminato da luci e romanticismo.

Miradouros di Lisbona

Il primo miradouro da non perdere è l’Elevador de Santa Justa che si trova tra palazzi e strade storiche. Questo ascensore in ferro battuto è alto 45 metri e venne edificato per consentire il collegamento tra la Baixa e il quartiere Chaido. Sicuramente è il più famoso di Lisbona per questo è facile trovare molta fila. L’ascensore è del 1902 e l’ingresso è a pagamento, questo vi permette di arrivare sulla terrazza panoramica veramente spettacolare. Ovviamente è anche possibile evitare l’elevador e quindi accedere direttamente alla terrazza, in questo modo si salta la fila ma bisogna accedere da Rua do Carmo.

Un altro Miradouro molto gettonato è quello di Santa Luzia nell’Alfama. Questo quartiere, tra i più belli di Lisbona, si raggiunge con il tram 28 (il più famoso). Da qui è possibile vedere tutta la città dall’alto, con un affaccio diretto sul mare. La terrazza è un belvedere molto ampio, con un giardino e con muretti che sono delle panchine. Solitamente i musicisti di strada che suonano accompagnano l’atmosfera e la rendono ancora più magica. Di giorno è incredibile ma la sera questo scorcio è super romantico, inoltre tutto il quartiere è perfetto per una passeggiata.

Il Miradouro de Nossa Senhora do Monte a Graca è molto in alto ma la vista vale sicuramente la pena. Da qui è possibile ammirare il Castello, i tetti, il Ponte 25 de Abril e la statua del Cristo Rei, praticamente tutti i punti principali. Questa zona è antica ed è quindi molto suggestiva perché mostra tutto il cuore della città.

Questi sono tre dei miradouros di Lisbona più belli ma tutta la città ne è piena. Sono ad accesso gratuito, anche nei casi in cui è presente l’ascensore questo è ad accesso libero. L’unico a pagamento è quello di Santa Justa.