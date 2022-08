Il Castello delle Fate che sembra uscito direttamente da una fiaba

In Transilvania, regione famosa della Romania per la storia di Dracula, esiste in realtà un luogo unico e magico da visitare assolutamente. Siamo nella Valle delle Fate, scopriamo di cosa si tratta

Questo luogo incantato che sembra uscito da un cartone animato ha una bellezza straordinaria, in particolare per le storie e le leggende che lo accompagnano. Il paesaggio è onirico, la Valle delle Fate vanta un castello fiabesco degno delle principesse, molto diverso da quello tetro dei classici racconti horror.

Questa località si trova in Transilvania a 30 chilometri da Sibiu ed è una valle molto estesa. Il luogo è così bello e particolare da non sembrare nemmeno reale.

Castello delle Fate

La storia racconta che qui vivevano gli uomini con le fate, tutti insieme tranquillamente. Poi arrivò un drago e geloso della bellezza del posto ne volle fare la sua casa. Così inizio una terribile battaglia e il drago fu sconfitto. La valle però ormai era distrutta e quindi le fate decisero di lasciare la valle in cerca di una nuova casa per poi ritornare in un tempo futuro.

La zona è circondata da vallate verdeggianti, boschi, torrenti e fiumi con acque limpidissime. Questo luogo è stato scoperto solo nel 2014 quindi molto di recente. Il Castello delle Fate è realizzato solo con materiali naturali come sabbia, paglia, legno. Forme armoniose e delicate che ricordano proprio quelle classiche dei cartoni e che regalano un’atmosfera da sogno, ideale per i più piccoli.

Proprio grazie all’opera dei coniugi Razvan e Gabriela è stato creato questo castello con l’architetto Ileana Mavrodin. Dieci stanze per una struttura totalmente ecosostenibile che ricorda anche un po’ le casette degli hobbit. È un esempio perfetto di bioedilizia moderna dove ogni dettaglio è sfruttato nel modo più opportuno, ad esempio la paglia per dare calore in inverno e fresco d’estate. Ogni artista del posto ha contribuito con un piccolo dettaglio o una vera e propria opera, come nel caso di porte e finestre completamente realizzate a mano.

È possibile anche visitare il suo interno, c’è un grande giardino tutto intorno. Il castello si chiama Castelul de Lut ed è ubicato a Porumbacu de Sus, vicino Fagaras. È possibile raggiungerlo solo in auto, ci sono le indicazioni apposite fino alla struttura. Si tratta di un luogo immerso nella natura, perfetto da visitare con la stagione più calda. La visita è possibile ogni giorno dalle 10.30 alle 17.30 al costo di un euro circa.

Un luogo unico da visitare assolutamente durante un viaggio in Romania per scoprire la bellezza incantata di questo posto ma anche di questa opera realizzata proprio di recente.