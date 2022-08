Le 5 città italiane meno famose che devi assolutamente visitare

L’Italia vanta alcune tra le città più belle al mondo, non tutte però sono molto famose. Talvolta si parla di piccoli centri, scopriamo quelli meno conosciuti che meritano assolutamente una visita.

Sono perle che hanno caratteristiche uniche nel loro genere e sono veramente speciali, con una storia accattivante e un passato particolare che le rende veramente suggestive. Da Nord a Sud sono un tripudio di bellezza e unicità.

Scopriamo quali sono le città che meritano attenzione e che devi assolutamente visitare. Scopri anche qualche suggerimento sulle 10 città da visitare assolutamente a settembre.

Le 5 città italiane da visitare

Una delle città che devi vedere assolutamente vedere è Gorizia. Spesso eclissata rispetto ad altre città del Friuli Venezia Giulia e invece molto particolare, con una storia travagliata e che ha giardini straordinari, palazzi e aree verdi veramente spettacolari.

Molto suggestiva anche se poco conosciuta la città di Teramo. Questa vanta delle origini molto antiche, baciata dal mare e conosciuta come la città tra i due fiumi, grazie proprio alla sua posizione privilegiata con il fiume Tordino e il torrente Vezzola. Un viaggio nel tempo tra arte, architettura e spazi nel verde.

Meritevoli di attenzione anche Trani, non molto nota al turismo di massa che si reca in Puglia per mete più gettonate. Questa è una città dalla storia interessante che vanta architetture strabilianti come la Cattedrale di San Nicola Pellegrino o il Castello Svevo. Inoltre di grande interesse anche la gastronomia locale, è possibile gustare pesce fresco e buon vino direttamente sul mare. Inoltre c’è anche una fervente vita notturna, ideale per i più giovani. Il centro storico è un insieme di vicoletti che si stagliano tra botteghe e negozietti tipici.

Arezzo è una città monumentale, non riesce a prevalere su città famose come Firenze e Siena e per questo è meno nota al turismo ma altrettanto bella e suggestiva. Vale sicuramente una visita accurata e specifica per il centro storico della città, per i monumenti e le chiese ma anche per tutto quello che riguarda la storia e l’architettura.

L’ultima città da scoprire assolutamente è Crotone, di grande rilevanza per il suo patrimonio culturale. Una città molto importante sia per il filosofo Pitagora e sia per l sua caratterizzazione urbana, veramente spettacolare con bellezze antiche ma anche strutture moderne che creano un insieme molto suggestivo e unico nel suo genere.

In queste città meno famose ma altrettanto belle è possibile scoprire il cuore dell’Italia e talvolta anche risparmiare, pur visitando alcune delle regioni più belle di tutto il Paese.