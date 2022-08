Un po’ di Lapponia in Italia: un luogo unico dove fare glamping

Sogni di visitare la Lapponia ma non vuoi affrontare un lungo viaggio? Nessun problema, in Italia c’è un luogo molto simile che è perfetto se vuoi fare glamping. Scopriamo dove si trova

Siamo a Meridiana di Sesto e questa zona è indicata per tutti coloro che amano la montagna e sognano di vivere un’esperienza unica. Case sull’albero, lodge, tende yurta per una vera e propria avventura nella natura.

Non mancano i comfort, piscine, saune e tutto ciò che serve per rilassarsi e divertirsi. Per coloro che vogliono un’esperienza di lusso ci sono chalet in legno, lodge e abitazioni.

Visita alla Meridiana di Sesto per fare glamping

Meridiana di Sesto è la pietra più grande al mondo, un luogo unico e veramente suggestivo delle Dolomiti che merita una visita non solo per gli appassionati della montagna. Questa si trova nel Parco Naturale ed è vicina alle cime più piccole. La zona è ricca di strutture dove poter soggiornare e godere a pieno di questa bellezza, fare escursioni, attività e anche assaporare il meglio della gastronomia locale. La sua caratteristica è certamente la possibilità di fare alcune escursioni sulla montagna ma anche percorsi di trekking, oltre ovviamente la possibilità di fare glamping.

Tra le tante strutture presenti c’è il Camping Caravan Park Sexten che offre tantissime soluzioni differenti in provincia di Bolzano con possibilità di fare campeggio, glamping, di soggiornare in hotel o negli appartamenti. Ognuno può scegliere la soluzione migliore in base alle sue necessità e soprattutto dormire con vista, dal momento che da qui l’aria è spettacolare.

Non solo si può ammirare tutta la vallata ma anche visitare Sesto. Il Caravan presenta anche un ristorante, un bar, centro fitness, giardini e permette di accedere direttamente alle piste per sciare. Una vacanza nella natura ma anche molto rilassante.

Sesto, la zona dove è ubicato, è molto caratteristica. Vanta circa duemila abitanti in provincia di Bolzano e si trova dove ci sono le tre cime. L’area è suddivisa in borghi molto suggestivi, imperdibile San Vito che è il principale ma anche i borghi di Ferrara, Monte di Mezzo e Quiniga.

Un’esperienza di questo tipo è perfetta d’estate ma è veramente speciale d’inverno quando tutto il paesaggio si trasforma proprio in un tipico villaggio lappone. Un luogo molto suggestivo e particolare dove divertirsi all’aria aperta ma anche dove fare tante escursioni diverse, sia per coloro che hanno già esperienza che per chi inizia per la prima volta.