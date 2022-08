Visita al Castello di San Gaudenzio: una perla unica tutta italiana

Il Castello di San Gaudenzio è un’antica fortezza italiana, un luogo iconico da visitare assolutamente. Scopriamo dove si trova e perché merita attenzione

Quella di San Gaudenzio è una vera e propria residenza antica, la sua bellezza è unica non solo per il castello che ha un prestigio molto importante ma anche per il contorno che trasmette raffinatezza e anche ricchezza. Forme armoniose accompagnano tutta la fortezza e permettono di fare una visita tra le più belle e suggestive in Italia.

Un luogo tanto unico che particolare, soprattutto come rappresentazione storica del tempo con dettagli che sono rimasti intatti e hanno quindi un valore aggiuntivo fondamentale. Scopri anche i castelli romantici più belli d’Italia.

Castello di San Gaudenzio

Il castello di San Gaudenzio si è mantenuto perfettamente e quindi permette oggi di ammirare la storia del tempo. Dal 1977 viene utilizzato come residenza di lusso ma ha spesso cambiato formato, continuando sempre ad essere una perla tutta italiana. Entrando si ha l’impressione di varcare un luogo in cui il tempo si è fermato, non solo per la cornice da sogno.

Questa era una fortezza difensiva ed è oggi particolarmente austera ma al tempo stesso molto regale, con stampo tipicamente quattrocentesco. Dovrebbe essere stato realizzato, come indicano alcune fonti rinvenute, nel Trecento per la famiglia Ferrari che voleva un luogo di difesa. Poi è stato passato per generazioni e poi è diventato il palazzo signorile che è possibile visitare oggi. All’interno della camera da letto padronale c’è una suite molto affascinante, qui addirittura si narra che abbia alloggiato il Re Carlo Gustavo di Svezia e addirittura che qui nacque Severino Grattoni.

Il Castello, una volta terminato il suo ruolo originario, è diventato un hotel quattro stelle, location molto romantica e di lusso con tanto di ristorante. Gli arredi, gli elementi e i dettagli sono originari del tempo ed è quindi un vero e proprio museo che è possibile visitare anche per coloro che non vogliono alloggiare al suo interno. Oltre a tutta l’area interna, molto particolare, c’è anche un giardino veramente enorme molto suggestivo dove rilassarsi all’ombra. Qui ci sono piante secolari, quindi il Castello merita attenzione.

La struttura si trova nell’Oltrepò Pavese a Cervesina, circondato da verde e natura per un soggiorno, una visita o un pranzo molto rilassante. Oltre agli interni non c’è niente di meglio che perdersi nei giardini immensi che costeggiano tutta la struttura e godere del fresco ma anche del relax e della pace che si respira in ogni momento dell’anno.