Le date di inizio e fine dell’anno scolastico 2022/23. Quando sono le vacanze e i giorni festivi per ogni regione. Pronti a tornare a scuola?

Scavallato Ferragosto il suono della campanella di inizio scuola si fa sempre più vicino. Passato infatti il clou dell’estate lo sguardo volge a settembre e ai portoni della scuola che si riaprono. Ma quando ricomincia la scuola? E soprattutto quando saranno le prossime vacanze?

Il calendario scolastico 2022/23 per ogni regione indica il primo e l’ultimo giorno di scuola, ma anche i periodi di vacanze. Non solo Natale e Pasqua, ma in alcuni casi anche le vacanze di Carnevale. E poi ci sono le Feste Nazionali che se cadono in un buon giorno creano ottimi ponti per mini vacanze. Vediamo dunque le date di inizio scuola 2022/23 per ogni regione italiana.

Calendario scolastico 2022/23 per ogni regione d’Italia

C’è chi si siede per primo sui banchi di scuola e si alzerà però prima degli altri e chi invece ha ancora davanti a sè una lunga estate. Il calendario scolastico non è infatti uguale in tutta Italia: ogni regione decide liberamente le date di inizio e fine.

Inoltre gli stessi istituti scolastici hanno un ulteriore margine di autonomia sui giorni di festa. Per tutti però ci sono i giorni di festa nazionale che quest’anno cadono in maniera perfetta per organizzare dei ponti.

Ma intanto vediamo chi sono i primi studenti a tornare a scuola? Come sempre si inizia da Bolzano: la campanella suonerà il 5 settembre, mentre gli ultimi saranno quelli siciliani e della Valle d’Aosta: il drin drin sarà il 19 settembre.

Le date di inizio e fine scuole e le vacanze

Come abbiamo detto dunque ogni regione si organizza autonomamente. Ecco quindi il calendario scolastico 2022/23.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO : 5 settembre 2022- 16 giugno 2023.

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: dal 6 all’11 aprile 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: dal 6 all’11 aprile 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: dal 6 all’11 aprile 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: dal 6 all’11 aprile 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: dal 6 all’11 aprile 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: dal 6 all’11 aprile 2023

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

Vacanze Carnevale: 20 febbraio al 22 febbraio 2023

Vacanze di Pasqua: dal 6 all’11 aprile 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: dal 6 all’11 aprile 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: dal 6 all’11 aprile 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: dal 6 all’11 aprile 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022

Vacanze di Pasqua: dal 6 all’11 aprile 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: dal 6 all’11 aprile 2023

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022

Vacanze di Carnevale: 26 febbraio – 1 marzo 2022

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: dal 6 all’11 aprile 2023

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2021 al 5 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: dal 6 all’11 aprile 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: dal 6 all’11 aprile 2023

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: dal 6 all’11 aprile 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

Vacanze di Carnevale: 20 e 21 febbraio 2023

Vacanze di Pasqua: dal 6 all’11 aprile 2023

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: dal 14 al 19 aprile 2022

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: dal 6 al 10 aprile 2023

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023

Vacanze di Pasqua: dal 6 all’11 aprile 2023

Le feste nazionali e le vacanze nell’anno scolastico 2022/23

Va bene tornare a scuola, ma quando si va in vacanza? Oltre alle vacanze natalizie e pasquali ci sono le feste nazionali che oltre ad essere un giorno di pausa sono l’occasione per organizzare ponti e piccole vacanze.

Quest’anno è piuttosto generoso e le feste cadono in giornate strategiche per farsi qualche giorno extra di riposo. Tranne Natale che quest’anno è domenica. Ma con l’Epifania che cade di venerdì ecco come le vacanze natalizie si allungano.

Le feste nazionali sono:

1 novembre Tutti Santi nel 2022 cade di martedì

8 dicembre Immacolata concezione, 2022 è un giovedì

25 dicembre Natale, cade quest’anno di domenica

26 dicembre Santo Stefano nel 2022 è un lunedì

1 gennaio Capodanno nel 2023 è domenica

6 gennaio Epifania cade di venerdì

9 aprile Pasqua nel 2023 è ovviamente di domenica

10 aprile Lunedì dell’Angelo;

25 aprile Festa della Liberazione è un martedì

1 maggio Festa del Lavoro cade di lunedì

2 giugno Festa nazionale della Repubblica nel 2022 è un venerdì

Ricominciare l’anno scolastico organizzando già qualche giorno di vacanza è il modo migliore per arrivare all’appuntamento con la campanella con il sorriso.