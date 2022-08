5 viaggi da fare in famiglia almeno una volta nella vita

Ci sono mete straordinarie e uniche al mondo che, se fatte in famiglia, sono ancora più suggestive. Scopriamo i 5 viaggi da fare almeno una volta nella vita.

Queste cinque mete sono quelle che lasceranno il ricordo più indelebile ma anche quelle che offrono la migliore organizzazione dal punto di vista pratico quindi con dettagli pensati per tutti i componenti, dal più grande al più piccolo.

Europa ma non solo, in base al budget ma anche alle proprie esigenze quindi per chi ha voglia di spingersi oltre ed affrontare un viaggio più lungo.

Viaggi in famiglia

I viaggi in famiglia sono esperienze irripetibili che vale la pena fare non solo per visitare posti nuovi ma anche per scoprire delle attività uniche per tutti i componenti. Scopriamo le mete migliori in Europa e all’estero.

Copenhagen

La prima meta da fare con tutta la famiglia è Copenhagen, una città stupenda che ha tanto da offrire per i bambini. Ci sono luoghi suggestivi e particolari, castelli che sembrano usciti dalle favole ma anche parchi divertimento e attrazioni che lasceranno i bambini senza fiato e anche gli adulti. Menzione d’onore merita su tutti Tivoli, uno dei parchi più belli al mondo non tanto per il tipo di giostre che lo compongono ma per la magia che è in grado di trasmettere con tutti gli abbellimenti e i dettagli curati minuziosamente.

Toronto

Un’altra meta molto caratteristica è Toronto in Canada che è ritenuta dall’UNESCO la città del mondo con maggiori contrasti in termini etnici. Un luogo particolare ma anche singolare e molto affascinante, tutta da scoprire dove c’è un pezzo di Italia, di India, di Korea. Una destinazione tanto multietnica ma anche moderna, essendo il centro economico nonché la capitale finanziaria del Canada. Una vera esperienza di vita anche per visitare i centri sportivi, qui si gioca a calcio, baseball, football, basket e hockey quindi si ha modo di apprezzare dal vivo i giocatori ma anche delle squadre fortissime.

Valencia

Una città molto family friendly, oltre che bellissima, è Valencia, nel cuore della Spagna. Questa è una meta molto adatta ai bambini, facile da raggiungere dall’Italia con tanti collegamenti e un volo breve. Siamo in una zona portuale, quindi molto frizzante che ha qualcosa di Barcellona e qualcosa di Madrid, ritenute un po’ le sorelle maggiori. Qui il clima è ottimale e questo sicuramente è il punto di maggiore interesse per le famiglie che vogliono vivere la vita all’aria aperta, ma anche la sua gastronomia, le attività, le spiagge enormi e gratuite sono dei punti particolarmente favorevoli in un viaggio con bambini.

Dubai

Tra le città uniche al mondo per un viaggio in famiglia c’è anche Dubai, negli ultimi anni divenuta un punto nevralgico del turismo italiano è perfetta per i bambini perché vanta un mega luna park, piste indoor dove è possibile giocare d’inverno e d’estate a anche sci e snowboard da fare tutto l’anno. Dubai è la città più visitata tra gli Emirati Arabi soprattutto dagli italiani, qui ci sono edifici moderni e negozi di lusso, fontane di grandi dimensioni e anche una vita durante tutto il giorno con molte attività da fare insieme al giusto prezzo e soprattutto per ogni componente, indipendentemente dalla sua età. La meta ideale anche per le famiglie che hanno dei figli con differenze di età notevoli, per mettere tutti d’accordo.

Zante

L’ultima città da vedere assolutamente con i bambini è Zante, una meta perfetta d’estate con le sue spiagge da sogno ma anche con la natura incontaminata. Uno dei luoghi più belli di tutta la Grecia dove il clima è mite e i prezzi sono veramente ottimali, cosa che permette alla famiglia di fare una bella vacanza senza spendere eccessivamente e soprattutto senza soffrire del caldo torrido in piena estate, complice la leggera brezza che caratterizza l’isola. Questo è un luogo magico per vacanze da sogno, per attività all’aria aperta ma anche per un po’ di sano divertimento con tutta la famiglia.

Come organizzare una vacanza in famiglia

Per organizzare una vacanza in famiglia da sogno è bene considerare una molteplicità di aspetti che riguardano la possibilità di divertimento e svago, così da potersi svagare ma al tempo stesso impegnare in qualcosa di unico come le attività all’aria aperta.

Da considerare anche il costo. Questo è un dato importante per una famiglia che si sposta, talvolta si ha bisogno di una meta che non sia eccessivamente costosa ma al tempo stesso divertente.