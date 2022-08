Il porto che sembra dipinto a mano è una cartolina da sogno

Ci sono luoghi così spettacolari da sembrare surreali, quasi dipinti per la loro bellezza è unicità. Scopriamo le meraviglie di questo porto e soprattutto dove si trova

Il porto di Vallon des Auffes è unico nel suo genere, ha carattere, è colorato ed è veramente meraviglioso. Pittoresco, allegro, sembra un luogo affascinante e al tempo stesso un mix culturale tra borgo e grande città. Ha qualcosa di veramente particolare, è una vera cartolina di viaggio.

Questo spettacolo si trova a Marsiglia ed è il porto della città dove l’atmosfera non richiama solo la bellezza del posto ma va ben oltre.

Il Porto di Marsiglia: Vallon des Auffes

Il porto di Marsiglia, Vallon des Auffes, si trova nel settimo arrondissement ella città quindi vicino Vieux Port. Arrivare rende il viaggio ancora più piacevole perché bisogna percorrere una delle strade più spettacolari d’Europa, grazie al suo panorama mozzafiato che costeggia la città vista mare. Una volta arrivati al Monumento dell’Esercito d’Oriente c’è una scalinata che arriva direttamente al porto.

Marsiglia è una città grandiosa, con un’atmosfera molto internazionale, eppure il suo porto ha quel che di antico con tanti contrasti come colori, profumi ma anche cultura. Sembra essere una parte essenziale di Marsiglia e al tempo stesso distaccato da essa. Nel porto è possibile ammirare le tradizionali barchette chiamate pointu, una vera icona nelle acque cristalline. Quelle colorate invece che fanno da contorno sono le case dei pescatori che caratterizzano la zona proprio con questa scala cromatica molto particolare.

Perché visitare il porto di Marsiglia

Oggi non tutte sono ancora abitate da pescatori poiché chiaramente la zona è diventata di grande attenzione per il turismo internazionale. Insieme agli archi di pietra, potete ammirare uno scorcio su quello che fu la città e anche alle sue caratteristiche più importanti. Non a caso nel porto sorgono diversi ristorantini di pesce dove fermarsi per qualche leccornia locale. I pescherecci arrivano qui con il pescato del giorno, quindi tutto freschissimo e permettono a turisti ed avventori di degustare ciò che di buono il mare ha offerto.

Una vera esperienza di vita, non solo per i prodotti che sono di eccellente qualità che è possibile gustare direttamente sul mare, ma anche per la cornice paradisiaca in cui si possono assaporare. Un luogo da visitare per un momento di pace e relax, non solo se si è in vacanza a Marsiglia ma anche per un breve passaggio, perché merita assolutamente attenzione.