Pic nic estivo: 3 luoghi da sogno dove organizzarlo

Il pic nic può essere un’ottima alternativa anche d’estate, non solo un momento romantico ma anche una bella idea con famiglia e amici. Scopriamo i lughi più suggestivi dove poterlo organizzare

Se vuoi organizzare un pic nic perfetto devi studiare il menù ma anche la location. Con attenzione puoi creare qualcosa di unico ad un prezzo anche economico, senza particolari problemi.

Ovviamente puoi preparare anche dei tramezzini o dei panini oppure portare qualche semplice stuzzichino se non ami cucinare e non vuoi fare qualcosa di troppo elaborato. Scopri anche i luoghi in Italia per un pic nic di Ferragosto.

Location per un pic nic estivo

La prima location per un bel pic nic alternativo è una vigna, in Italia ce ne sono tantissime e potete scegliere tra tutte quelle gratuite che offrono la possibilità di accesso e anche di consumare direttamente sul posto senza problemi. Poi ci sono le aree attrezzate e addirittura quelle che vi offrono un cestino da pic nic pronto all’uso che potete sfruttare, con prelibatezze locali, e poi restituire al termine del pranzo. In questo modo non c’è nessità di portarsi tutto da casa e potete ottimizzare tempistiche e costi. Una location da sogno si trova nel Parco del Curone dove l’atmosfera vi permette di immergervi in un luogo unico e particolare.

Ovviamente, per un pic nic estivo, impossibile non citare la spiaggia. Questo è il luogo ideale soprattutto per una cenetta romantica. Meglio scegliere però l’orario del tramonto per evitare di dover mangiare totalmente al buio. In questo caso vi serve semplicemente una spiaggia a libero accesso, magari non troppo ventilata per evitare incidenti. Cercate di preparare prodotti che non soffrano il caldo, per evitare incidenti. In alternativa, attrezzatevi con una borsa frigo capiente e con tutti gli elementi utili per preservare la temperatura.

Un posto unico per fare un bel pic nic è il Trentino Alto Adige e quindi la montagna o meglio le vallate. Queste zone sono ricche di prati pulitissimi e verdeggianti che offrono il luogo perfetto per fare un pic nic. Attenzione però, non tutte le aree sono fruibili per mangiare, quindi guardate sempre dove vi trovate per evitare problemi. In generale è anche possibile servirsi di molte aree ristoro sul posto. Questo è un luogo veramente magico per un pic nic con gli amici o la famiglia.

Cosa portare per un pic nic estivo

Per un pic nic dovete considerare un menù semplice in base alla temperatura, stoviglie e prodotti per consumare il cibo quindi anche bibite, tovaglioli e una grande tovaglia dove potervi sedere e mangiare. Quest’ultima meglio se impermeabile nella parte sottostante per evitare problemi con il prato o la sabbia. Essendo estate, meglio portare una borsa frigo con vino e acqua fredda.