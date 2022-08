Attenzione ai voli in Portogallo: annunciati scioperi nel weekend dal 19 al 21 agosto. Si fermeranno i lavoratori dell’aviazione civile. Tutte le informazioni utili.

Evitate di viaggiare in aereo in Portogallo nel weekend del 19-21 agosto, potreste andare incontro a gravi disagi, tra ritardi e cancellazioni di voli, a causa dello sciopero del lavoratori dell’aviazione civile. Controllori di volo e personale degli aeroporti si fermeranno.

A lanciare l’avviso sono le autorità portoghesi e anche i sindacati dei lavoratori che hanno indetto lo sciopero di tre giorni, in uno dei weekend cruciali dell’estate, tra partenze e rientri dalle vacanze estive.

Lo sciopero del personale dell’aviazione civile in Portogallo era stato annunciato ad inizio agosto e ora è confermato. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nel frattempo, vi ricordiamo anche il rischio di disagi per i voli in Spagna per gli scioperi del personale di Ryanair e EasyJet, in un’estate di caos per il trasporto aereo.

Voli in Portogallo: scioperi nel weekend dal 19 al 21 agosto

Dopo la Spagna il Portogallo. Un altro Paese europeo che rischia di finire nel caos dei voli in questo difficile mese di agosto. Mentre i piloti Lufthansa potrebbero creare disagi in tutta Europa con l’azione sindacale annunciata per agosto. È l’estate nera del trasporto aereo tra cancellazioni di voli, bagagli smarriti, ritardi e scioperi.

I lavoratori delle compagnie aree come quelli degli aeroporti chiedono aumenti di salari, soprattutto adeguati all’inflazione, e la tutela dei loro diritti fondamentali, troppo spesso calpestati in nome del profitto delle aziende.

In Portogallo, i sindacati dei lavoratori dell’aviazione civile e di quella commerciale, SINTAC e SQAC, hanno indetto tre giorni di sciopero da venerdì 19 a domenica 21 agosto. Come riporta SchengenVisaInfo.com. Questo significa che in quei giorni si asterrà dal lavoro il personale degli aeroporti, tra addetti alla sicurezza, ai bagagli e controllori di volo.

I lavoratori chiedono all’operatore portuale portoghese ANA, controllato dal gruppo francese Vinci, un aumento adeguato degli stipendi e il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori. ANA gestisce dieci aeroporti in Portogallo, tra cui quelli di Lisbona, Porto e Faro. Gli scioperi interesseranno questi aeroporti, con possibili gravi disagi, tra cancellazioni e ritardo dei voli.

Volare in Portogallo

A causa degli scioperi, le autorità portoghesi sconsigliano i viaggiatori di volare in Portogallo nei giorni dal 19 al 21 agosto.

Voi avevate in programma un volo per il Paese in quei giorni? O sarete in vacanza in Portogallo e proprio in quei giorni avevate il volo di rientro in Italia? Informatevi presso la vostra compagnia aerea.