Le previsioni meteo del weekend di Ferragosto 2022: che tempo ci aspetta. Tutte le informazioni utili.

Siamo arrivati al lungo weekend di Ferragosto 2022. Scopriamo che tempo farà sull’Italia. Cosa ci aspetta tra sole, caldo, pioggia e temporali.

Mentre milioni di italiani stanno per partire o sono già nei luoghi di vacanza per il weekend di Ferragosto 2022, il tempo potrebbe riservarci qualche sorpresa.

Nell’ultima settimana, le piogge e i temporali sono caduti in buona parte d’Italia spazzando via il gran caldo dei giorni precedenti. Si è tornati a respirare ma in questa metà del mese di agosto il tempo sarà variabile, se non instabile, e qualcuno potrebbe passare il Ferragosto sotto la pioggia. Ecco che tempo farà in Italia nel weekend di Ferragosto 2022, cosa dobbiamo aspettarci.

Meteo weekend di Ferragosto 2022: che tempo ci aspetta

L’estate ferragostana rischia di essere rovinata dal maltempo. Sull’Italia è in arrivo un vortice ciclonico dai Balcani che porterà piogge e temporali anche violenti almeno nella prima parte del weekend. Come segnala 3bmeteo.

Le precipitazioni arriveranno nella giornata di venerdì 12 agosto sull’Adriatico, al Nord Est e al Sud. Buona parte d’Italia sarà attraversata da piogge e temporali da Nord a Sud, con fenomeni anche intensi e accompagnati da grandinate.

Nelle prime ore di venerdì, temporali intensi si sono verificati tra la Calabria e la Sicilia soprattutto orientale, anche con allagamenti nella provincia di Messina. Piogge e temporali sono arrivati anche Su Triveneto e Pianura Padana, in estensione al medio Adriatico. Quindi le precipitazioni coinvolgeranno gran parte del Centro Sud. Mentre si attenueranno al Nord est e pioverà sulla Pianura Padana centro-occidentale, tra Lombardia, Emilia e Piemonte, e anche su Levante ligure e alta Toscana. La giornata di venerdì sarà instabile su gran parte d’Italia, con annuvolamenti altrove, con lieve calo delle temperature.

Nella giornata di sabato 13 agosto, inizio del weekend vero e proprio, il tempo migliorerà al Nord Italia, mentre sarà ancora instabile al Centro. Nel corso della giornata sono attese schiarite su Toscana, Umbria e altre Marche, mentre continuerà a piovere al Centro Sud, con fenomeni in estensione alle regioni meridionali, soprattutto adriatiche e ioniche, con temporali anche forti. In serata pioverà su Calabria tirrenica e Sicilia, ma con fenomeni meno intensi. Piogge nel pomeriggio anche sulla Sardegna.

Per domenica 14 agosto è previsto un generale miglioramento del tempo, con attenuazione dei fenomeni e schiarite, grazie alla rimonta dell’anticiclone. Qualche pioggia residua al Sud si esaurirà già nella mattinata. Quasi ovunque i cieli saranno soleggiati oppure velati o parzialmente nuvolosi, soprattutto sulle regioni tirreniche interne. In serata, tuttavia, sono previste nuove piogge sulle Alpi di confine nordoccidentali. Dove non pioverà tornerà il caldo, soprattutto sulla Sardegna.

Nella giornata di lunedì 15 agosto, giorno di Ferragosto, è previsto, invece, il ritorno del tempo instabile. Le correnti atlantiche porteranno piogge e temporali sulle regioni di Nord Ovest, tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, con estensione dei fenomeni all’alta Toscana, all’Appennino Tosco Emiliano e alla Lombardia occidentale. Mentre sul resto d’Italia il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Poi, nel pomeriggio, le piogge e i temporali si estenderanno a tutto il Nord, soprattutto sulle Alpi, e alle regioni più settentrionali del Centro, fino all’alto Lazio.