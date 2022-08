By

Da non perdere: Accade tra le stelle, evento per bambini al Planetario di Roma. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Nel weekend di Ferragosto al via un imperdibile evento per bambini con appuntamenti ripetuti per un mese al Planetario di Roma: Accade tra le stelle.

Imparare a conoscere la volta celeste, tra pianete, stelle, costellazioni, satelliti, comete, asteroidi e anche stelle cadenti. Un evento per bambini dedicato all’apprendimento, divertendosi, in programma al Planetario di Roma.

Si chiama Accade tra le stelle e si terrà in diversi appuntamenti per un mese a partire da domenica 14 agosto. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Accade tra le stelle, evento per bambini al Planetario di Roma

Tra il tardo pomeriggio e la sera di domenica 14 agosto, al Planetario di Roma prenderà il via l’evento per bambini Accade tra le stelle, un viaggio astronomico alla scoperta delle meraviglie del cielo. Una iniziativa tra didattica e divertimento che piacerà sicuramente ai più piccoli.

Con la guida del divulgatore scientifico Gabriele Catanzaro, nei panni del Dottor Stellarium, i bambini saranno accompagnati alla scoperta di tutto quello che si muove tra le stelle di notte e di giorno. Pianeti, satelliti naturali e artificiali, comete, asteroidi e anche le cosiddette stelle cadenti sono i protagonisti di questo simpatico viaggio astronomico. Un viaggio che porta a sollevare lo sguardo al cielo per scoprire quante cose si possono vedere anche dalle nostre città nonostante l’inquinamento luminoso.

L’incontro del 14 agosto prevede due turni alle 19.00 e alle 21.00, cui seguiranno altri appuntamenti ad agosto e fino a metà settembre, per un mese.

Il Planetario di Roma è ospitato nella sede del Museo della Civiltà Romana, ha riaperto ufficialmente al pubblico venerdì 22 aprile scorso, dopo lavori di ristrutturazione e ammodernamento.

Gli appuntamenti con Accade tra le stelle

Tutti gli appuntamenti con l’evento per bambini Accade tra le stelle al Planetario di Roma,

Domenica 14 agosto 2022 ore 19.00 e ore 21.00

Mercoledì 17 agosto 2022 ore 19.00

Venerdì 19 agosto 2022 ore 19.00

Sabato 20 agosto 2022 ore 19.00 e ore 21.00

Giovedì 25 agosto 2022 ore 19.00

Venerdì 26 agosto 2022 ore 19.00

Domenica 28 agosto 2022 ore 19.00 e ore 21.00

Martedì 30 agosto 2022 ore 19.00

Mercoledì 31 agosto 2022 ore 19.00

Venerdì 9 settembre 2022 ore 19.00

Sabato 10 settembre 2022 ore 19.00

Domenica 11 settembre 2022 ore 19.00

Mercoledì 14 settembre 2022 ore 19.00

Sabato 17 settembre 2022 ore 19.00

Chiuso il lunedì e il 15 agosto

Biglietti: intero non residenti 9,50, residenti 8,50; ridotto non residenti 7,50, residenti 6,50.I biglietti vanno acquistati online per gli spettacoli nei giorni festivi e nel weekend.

Per ulteriori informazioni: www.planetarioroma.it/it/mostra-evento/accade-tra-le-stelle-bambini