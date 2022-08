Da sapere: la spiaggia delle Due Sorelle al Conero a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria. Tutte le informazioni utili.

Chi in questi giorni sta per partire o è già in vacanza sulle spiagge delle Marche deve sapere che la spiaggia delle Due Sorelle al Conero è a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria.

La misura è stata presa a causa del grande affollamento di turisti che si sta registrando in questi giorni. Il numero chiuso è necessario per tutelare l’ambiente e anche la sicurezza dei bagnanti.

La spiaggia delle Due Sorelle si trova nel comune di Sirolo, sulla Riviera del Conero, ed è raggiungibile solo via mare. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Spiaggia delle Due Sorelle al Conero a numero chiuso

La spiaggia delle Due Sorelle di Sirolo è una delle più particolari e affascinanti della Riviera del Conero, a sud della città di Ancona, e tra le più belle e spettacolari del Mare Adriatico. Si trova poco più a nord del comune di Sirolo, a cui appartiene, e a sud della baia di Portonovo.

La spiaggia si trova proprio sotto il Monte Conero che forma il caratteristico promontorio sul mare che dà il nome alla Riviera e al Parco Regionale omonimo. È formata da una striscia di ghiaia e sassolini bianchi, e in parte di sabbia dorata, che si allunga sotto la falesia bianca, ricoperta dalla vegetazione mediterranea, che scende a picco sul mare. L’acqua qui è subito profonda, limpidissima e di colore turchese, azzurro, smeraldo e cobalto.

Il nome Due Sorelle viene dai faraglioni gemelli che si stagliano sul mare davanti alla costa, all’estremità nord della spiaggia. I due faraglioni sono stati così chiamati perché ricordano due sorelle inginocchiate in preghiera. Oltre gli scogli delle Due Sorelle, dove si chiude la piccola baia che racchiude la spiaggia, si apre un’altra cala più piccola Cala Davanzali.

Come abbiamo accennato, la spiaggia delle Due Sorelle si raggiunge solo via mare. Il sentiero che scende dal Monte Conero, il Passo del Lupo, è chiuso perché troppo pericoloso. La spiaggia si raggiunge con un servizio di piccoli traghetti che partono da Sirolo e Numana oppure con imbarcazioni private, gommoni e canoe.

Il numero chiuso

A causa dell’elevato affollamento di turisti di questi giorni, per accedere alla spiaggia delle Due Sorelle è stato introdotto il numero chiuso con prenotazione obbligatoria. Come riporta Ancona Today. Una decisione necessaria per proteggere il delicato ambiente della spiaggia e assicurare ai bagnanti una visita sicura e piacevole.

Per prenotare un posto sulla spiaggia delle Due Sorelle si è sufficiente accedere al portale www.turismosirolo.it oppure direttamente all’app spiagge.it. Una volta effettuata, la prenotazione sarà valida dalle ore 8.00 alle 18.00.

La prenotazione della spiaggia non è necessaria per chi la raggiungerà utilizzando il servizio dei Traghettatori del Conero. In questo caso la prenotazione del traghetto varrà anche per il posto in spiaggia.

La spiaggia delle Due Sorelle sarà a numero chiuso con obbligo di prenotazione fino al 4 settembre prossimo. Poi gli accessi torneranno di nuovo liberi.

Per i trasgressori sono previste multe da 25 a 500 euro.