Il Mulino più bello al mondo si trova proprio in Italia

I mulini si trovano in varie parti del mondo ma quello più suggestivo si trova proprio in Italia. Scopriamo dove e perché è così famoso.

Ricordate lo spot degli anni novanta della Mulino Bianco che mostrava un luogo da sogno, immerso nel verde con un mulino a vento? Ebbene, esiste davvero ed è proprio questo il più suggestivo e anche cliccato al mondo.

Complice la famosa pubblicità è diventato il più celebre di tutto il paese anche per gli stranieri che incuriositi, sognano di visitarlo.

Mulino dello spot della Mulino Bianco

Il mulino si trova in Toscana, vicino Chiusdino, provincia di Siena. Fu lanciato nel 1990 proprio dalla Mulino Bianco che con la partecipazione del grande Armando Testa firmò uno degli spot più famosi e riusciti di sempre. Una famiglia, in un luogo da sogno e in un attimo fu pura magia.

In quegli anni divenne famosissimo, ricevendo premi da ogni parte del mondo. Oggi è un agriturismo e si chiama Mulino delle Pile. La sua storia è antica risale al XIII secolo quando i Monaci dell’Abbazia di Serena lo utilizzarono per lavorare il grano e poi le stoffe. Come altri mulini è stato quindi sfruttato per più scopi commerciali.

Alla fine, vista la sua fama, è diventato un agriturismo. Il nome “le pile” si deve a quei prodotti in pietra che venivano utilizzati al posto delle pale rotanti. Il mulino è posizionato in un luogo d’eccezione, nel Parco Naturale della Val di Merse ed è aperto tutto l’anno. Ha una bellissima piscina ed accoglie anche cerimonie.

L’atmosfera è molto intima, con un grande camino e una cucina tradizionale del posto. Il nucleo del mulino, ovvero la torre, oggi è diventata una biblioteca dove è possibile fare giochi da tavola o leggere libri. All’interno si trova anche un ristorante La Vecchia Machina.

Il mulino è interamente in pietra, quindi non bianco come mostrava lo spot ma altrettanto suggestivo e molto particolare. Tutta la zona è veramente magica e suggestiva, grazie alla dimora caratteristica dove è possibile dormire ma anche alla campagna circostante tipicamente toscana. La cucina è eccellente, ideale per famiglie e anche coppie, ci sono giochi per bambini, bar, ristorante e tante attività organizzate ogni giorno.

Il mulino ha anche un solarium e offre massima privacy ai visitatori poiché si estende su uno spazio veramente immenso di 12 ettari. Inoltre si trova vicino l’abbazia di San Galano e a tanti luoghi di interesse storico e architettonico da visitare.