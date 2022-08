Ultime notizie sui viaggi internazionali: le Isole Samoa riaprono completamente ai turisti. Tutte le informazioni utili.

Sono tra le ultime destinazioni di viaggio al mondo a riaprire al turismo internazionale, dopo due anni di pandemia. Le Isole Samoa rimuovono le restrizioni che di fatto impedivano ai turisti di organizzare una vacanza nell’arcipelago dell’Oceano Pacifico Meridionale.

Infatti, le Samoa avevano riaperto le loro frontiere ai viaggiatori vaccinati lo scorso 19 maggio. Oltre al tampone negativo prima della partenza, tuttavia, hanno richiesto finora anche una quarantena di 7 giorni all’arrivo sulle loro isole. Un obbligo troppo gravoso per una vacanza, tale da scoraggiare i viaggi per turismo.

Ora, invece, vaccinazione e test Covid saranno sufficienti per sbarcare alla Samoa, senza più obbligo di quarantena. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Nel frattempo, la Malesia ha abolito tutte le restrizioni di viaggio, per vaccinati e non.

Le Isole Samoa riaprono completamente ai turisti

Le Isole Samoa, nell’Oceano Pacifico Meridionale, riaprono completamente le loro porte ai turisti internazionali, eliminando quelle restrizioni che rendevano difficile un viaggio nell’arcipelago. La completa riapertura sarà graduale e verso i Paesi a basso rischio Covid. Come riporta TTG Italia.

Saranno comunque in vigore delle restrizioni sanitarie. Tutti i viaggiatori dai 12 anni in su devono aver completato il ciclo vaccinale con uno dei vaccini riconosciuti dall’OMS. La vaccinazione deve essere provata con un certificato cartaceo, la copia elettronica sul telefono non sarà accettata. I viaggiatori dovranno sottoporsi a un test Covid con risultato negativo prima della partenza, effettuato con tampone antigenico nelle 24 ore precedenti o molecolare PCR entro 48 ore. Anche per il test è richiesto un certificato cartaceo. Poi, entro tre giorni dall’arrivo alle Samoa, i viaggiatori dovranno sottoporsi a un test antigenico presso una struttura autorizzata. In caso di risultato positivo dovranno isolarsi per sette giorni.

Queste restrizioni, comunque, saranno successivamente alleggerite.

Per informazioni di viaggio aggiornate sulle Isole Samoa, rimandiamo alla pagina di Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/WSM

Viaggi alle Isole Samoa

Questo straordinario arcipelago della Polinesia è un angolo di paradiso tropicale lontano dal mondo. Per arrivare qui occorre un viaggio molto lungo e ben organizzato.

Le Isole Samoa sorgono nell’Oceano Pacifico Meridionale. Le isole più vicine sono quelle di Tonga, a circa 530 km, e l’arcipelago delle Fiji, a 800 km. Mentre la Nuova Zelanda è a 2.900 km di distanza. Le Samoa si trovano sulla sinistra della linea internazionale del cambio data e sono tra i primi Paesi al mondo a celebrare il capodanno.

Le isole sono famose per la piscina naturale più spettacolare al mondo, To Sua Ocean Trench, che in samoano significa la piscina gigante o grande buco dove nuotare.