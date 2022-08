Proposte per il Ferragosto 2022 a Milano: ecco cosa fare in città, iniziative ed eventi da non perdere. Tutte le informazioni utili.

Trascorrere il Ferragosto in città non è più un dramma. Le città non si svuotano più un tempo, molti negozi e locali restano aperti e si organizzano eventi e spettacoli. Se anche voi siete tra coloro che resteranno in città il 15 agosto, qui vi segnaliamo cosa fare a Ferragosto 2022 a Milano.

Dopo i consigli su dove andare e cosa fare il giorno di Ferragosto 2022 a Roma, ora è la volta della capitale del Nord, Milano. Anche qui nel giorno della festa d’estate “sacra” per gli italiani trovate negozi, centri commerciali, bar, caffè, ristoranti, cinema, teatri, mostre e musei aperti. Insieme a tanti eventi a cui partecipare. ù

Anche a Milano a Ferragosto non ci si annoia, ecco dove andare e cosa fare. Tutti i suggerimenti per una giornata di riposo e divertimento.

Ferragosto 2022 a Milano: cosa fare in città

Quest’anno il 15 agosto, giorno di Ferragosto, è un lunedì. Dunque avremo un lungo weekend di festa, con tante iniziative a cui partecipare.

Per prima cosa vi segnaliamo l’iniziativa Ferragosto al Museo, promossa in tutta Italia dal Ministero della Cultura nei musei, monumenti, aree archeologiche e luoghi di cultura statali, che saranno aperti in via straordinaria nel giorno di festa. Dunque anche a Milano si potranno visitare i musei e centri di cultura statali. La Pinacoteca di Brera, tuttavia, resterà chiusa per giorno di riposo (controllare sul sito del Ministero della Cultura le aperture).

Le Gallerie d’Italia, in piazza della Scala, saranno aperte nel weekend del 13-14-15 agosto, il giorno di Ferragosto con apertura straordinaria e ingresso gratuito. Da vedere le mostre mostre I Marmi Torlonia. Collezionare capolavori e Matthias Schaller. Das Meisterstück.

Altri luoghi di cultura e mostre da visitare a Milano a Ferragosto sono: il Mudec – Museo delle Culture, aperto dalle 9.30 alle 19.30; la Triennale, aperta dalle 11.00 alle 20.00; il PAC – Padiglione di Arte Contemporanea, aperto dalle 10.00 alle 19.30; la Pinacoteca Ambrosiana, aperta dalle 10.00 alle 18.00.

Scopriamo qualcosa di più sugli eventi in programma a Milano a Ferragosto 2022.

Eventi per Ferragosto 2022 a Milano



A Villa Arconati, appena fuori Milano, nella giornata di Ferragosto si svolgerà un evento speciale tra arte, natura e cultura. Il pubblico potrà passeggiare nel giardino monumentale e ascoltare le storie narrate nel Palazzo. Sarà aperta la mostra di arte contemporanea “On the edge of time” di Angela Lyn. Quindi si potrà pranzare nella Sala Rossa con un ricco buffet,

Per gli amanti della musica classica, lunedì 15 agosto, dalle 18.00 alle 20.00, è in programma il concerto di Ferragosto del Trio d’Archi Il Furibondo nella chiesa barocca di Santa Maria della Sanità, all’interno della rassegna Milano Arte e Musica. Saranno proposte le musiche dei più celebri compositori italiani del XVIII secolo.

I Musei del Castello Sforzesco saranno chiusi a Ferragosto, ma il Cortile delle Armi sarà aperto la sera di lunedì 15 agosto, dalle 20.30 alle 23.00, per ospitare l’evento Campusband Musica&Matematica, finale del concorso nazionale dedicato agli studenti amanti della musica. I vincitori saranno proclamati da una giuria di 15 spettatori scelti casualmente dal pubblico.

Chi non vuole rinunciare al cinema all’aperto, può assistere agli spettacoli. proposti dalla rassegna di Arianteo. Per lunedì 15 agosto, nel cortile di Palazzo Reale è in programma il film “Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh, mentre nel Chiostro dell’Incoronata sono in programma due film, il francese “Titane” e “Alla vita” con Riccardo Scamarcio.

Per trovare un po’ di fresco si può andare a Parco Sempione o all’Idroscalo, dove fare tante attività.