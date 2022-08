Le ultime occasioni di Voli low cost per Katowice: l’offerta da prendere subito, con Ryanair. Tutte le informazioni utili.



Le offerte di voli low cost scarseggiano in questo periodo, pertanto quando escono conviene approfittare. Qui segnaliamo le ultime occasioni proposte da Ryanair per volare a Katowice, storica città della Polonia.

L’offerta di Ryanair di voli a prezzi scontati per Katowice è valida fino al 17 agosto 2022 ed è per volare a settembre e ottobre. una occasione per un viaggio d’autunno in questa affascinante città polacca, sospesa tra tradizione e contemporaneità.

La promozione è lanciata con un prezzo base di 19,99 euro a tratta, ma come accade spesso per Ryanair si trovano anche tariffe più basse. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost per Katowice: l’offerta da prendere subito

Era nei vostri un programma un viaggio nella città di Katowice, in Polonia? Magari a fine estate e inizio autunno? Allora le ultime offerte di voli low cost di Ryanair fanno al caso vostro.

La compagnia irlandese, regina dele low cost, ha appena lanciato una nuova promozione con voli diretti dall’Italia per la città polacca a prezzi scontati. I voli partono da diversi aeroporti italiani, con una tariffa di lancio promozionale da 19,99 euro ma si trovano prezzi anche più bassi.

Avete tempo fino al 17 agosto prossimo per acquistare il vostro volo a prezzo scontato per Katowice. Comunque, vi consigliamo di non aspettare fino all’ultimo.

Le offerte, come abbiamo accennato, sono per viaggiare nei mesi di settembre e ottobre, per la precisione dal 1° settembre al 31 ottobre 2022. Le tariffe sono soggette a disponibilità, chi arriva prima prende quelle migliori. Come sempre, alla promozione si applicano i termini e le condizioni di Ryanair, che consigliamo di leggere bene.

Tra i voli in offerta per Katowice disponibili sul sito web di Ryamair, segnaliamo quelli in partenza dagli aeroporti di: Milano Bergamo a soli 9,99 euro; Venezia Marco Polo a 12,99 euro; Alghero a 38,59 euro e Trapani a 38,99 euro.

Viaggi a Katowice

La città di Katowice si trova nella Polonia meridionale, nella regione storica della Slesia. È vicina a Cracovia e al confine con la Repubblica Ceca. A sud della città, a circa 40 km, si trova il Memoriale di Auschwitz.

Katowice ha un ricco patrimonio architettonico che include edifici più antichi, nella parte storica della città, quelli di Art Nouveau del primo Novecento e i palazzi, grattacieli e complessi contemporanei. Una città tutta da scoprire.