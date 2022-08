I 3 luoghi segreti e da sogno del Lago di Garda

Il Lago di Garda è sempre una meta gettonata, complice il suo paesaggio veramente spettacolare e le cittadine da visitare che sembrano delle cartoline. Ci sono però alcune zone segrete da visitare assolutamente. Scopriamo quali sono

Il Lago di Garda bagna ben tre differenti aree ed è quindi particolarmente esteso, tra le montagne del Bondone e delle Paganella ha degli scorci incredibili e suggestivi che attirano visitatori da ogni parte del mondo.

Oltre a quelle che sono le mete più gettonate, scopriamo insieme 3 luoghi segreti e spettacolari che sono così belli da sembrare quasi irreali.

Luoghi da sogno al Lago di Garda

Il Lago di Garda è una meta perfetta, si raggiunge facilmente da qualunque parte d’Italia, è servito in modo ottimale dai mezzi, è facile orientarsi e soprattutto ci sono attrazioni e divertimenti per tutta la famiglia, ad ogni età.

La Valle dei Laghi

Il primo posto da vistare assolutamente è la Valle dei Laghi che si trova incastonata tra le montagne e gode di una natura incontaminata tra le più belle d’Italia. Questo è il luogo perfetto per coloro che vogliono fare una vacanza rilassante e soprattutto naturale. Si trova esattamente tra il Lago di Garda e Trento ed è una zona che regala al viaggiatore un’esperienza da sogno. Si possono fare vari percorsi di trekking, sia per i più esperti ma anche per coloro che non sono abituati, le bellezze architettoniche e paesaggistiche poi completano il tutto. Nella valle, che fa parte di una delle manifestazioni turistiche più grandi al mondo per il turismo sostenibile, ci si può dare a passeggiate ma anche pic nic oppure bagni.

Il paesino di Fraveggio

Un altro luogo di grande bellezza meritevole di particolare attenzione è Fraveggio. Questa zona non è molto famosa e si trova proprio vicino il Lago di Santa Massenza. Ha un’importanza determinante poiché questo si è sviluppato a seguito dell’erosione dei ghiacciai ed ha quindi una conformazione unica nel suo genere. Inoltre il paesino è molto caratteristico e vale assolutamente la pena visitarlo. Questo paesino è molto famoso per le sue bellissime case ma anche perché ci sono tantissimi orti dove vengono coltivate soprattutto piante aromatiche.

Il borgo di Calavino

Un altro bellissimo borgo poco gettonato dal turismo di massa è Calavino, vicino al Monte Bondone a 409 metri sul livello del mare. Immerso letteralmente tra vigneti e frutteti è un angolo di paradiso che conserva ancora quella struttura rurale del tempo. Qui infatti sembra di essere trasportati in un passato diverso, non solo natura ma anche una gastronomia da sogno e luoghi incredibili da visitare anche di tipo architettonico. In particolare va segnalato Palazzo Negri di San Pietro che domina praticamente tutto il paesino.

Queste sono zone poco conosciute eppure veramente straordinarie, soprattutto per coloro che sono alla ricerca di qualcosa di diverso e particolare. Per informazioni dettagliate sui percorsi è possibile orientarsi con il centro del turismo del Lago di Garda, anche per organizzare i percorsi di trekking completamente gratuiti e anche per indicazioni sulla sicurezza e la possibilità di accedere a determinati laghi o fare il bagno.