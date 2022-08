Le proposte per il Ferragosto 2022 a Roma: cosa fare in città, gli eventi in programma. Tutte le informazioni utili.

Si sta avvicinando Ferragosto 2022 e in molti si preparano a partire o sono già partiti per una vacanza breve o lunga che sia. Se siete tra coloro che resteranno in città per la festa più popolare dell’estate, non temete, avete tante attività da fare, luoghi da vistare ed eventi a cui partecipare. Qui vi segnaliamo cosa fare a Ferragosto 2022 a Roma.

Il Ferragosto non è più quello di una volta, quando le città si svuotavano completamente e diventavano dei luoghi fantasma, dove non si trovava nemmeno un negozio aperto. Oggi non tutti vanno in vacanza o almeno non ci vanno nello stesso momento.

Pertanto, in città come Roma perfino nel giorno di Ferragosto si trovano locali e negozi aperti. Anche perché sempre più turisti, soprattutto stranieri, visitano la Capitale in questo periodo. Ristoranti, bar, caffè, cinema, teatri, musei, mostre, centri culturali e di divertimento sono aperti e lavorano a pieno ritmo, per turisti e romani che restano in città.

Qui vi riportiamo alcune proposte per il Ferragosto 2022 a Roma, cosa fare e dove andare in città. Quest’anno il 15 agosto è lunedì. Dunque sarà un lungo weekend di festa.

Ferragosto 2022 a Roma: cosa fare in città

Per questo 15 agosto abbiamo già segnalato l’iniziativa Ferragosto al Museo, con le aperture di tutti i musei, le gallerie, le aree archeologiche, i monumenti, le ville, i parchi e giardini monumentali e tutti gli altri luoghi di cultura statale. Pertanto, i principali monumenti e musei di Roma saranno aperti. Dunque si potranno visitare il Colosseo, il Foro Romano, le Terme di Diocleziano, il Pantheon, la Galleria Borghese, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e tanti altri musei e monumenti.

Riguardo ai Musei Civici di Roma, invece, saranno aperti il 15 agosto quelli che non fanno giorno di chiusura il lunedì: i Musei Capitolini, dove è in corso la mostra sull’imperatore Domziano, insieme ad altre mostre; i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali e il Museo dell’Ara Pacis, dove visitare la mostra fotografica di Robert Doisneau.

Anche per le sere del 14 e 15 agosto si terranno gli spettacoli multimediali Viaggi nell’antica Roma, con la voce di Piero Angela, al Foro di Augusto e al Foro di Cesare.

Inoltre, saranno aperti a Ferragosto 2022 anche il Macro, il Palazzo delle Esposizioni e il Mattatoio, con tante mostre da visitare.

Invece, i Musei Vaticani, che appartengono allo Stato della Città del Vaticano, saranno chiusi il 14 e il 15 agosto.

L’offerta culturale, dunque, non manca. Scopriamo qualcosa di più sugli eventi in programma a Roma a Ferragosto.

Eventi per Ferragosto 2022 a Roma

Spettacoli, concerti e tanto divertimento animano le notti dell’estate romana anche a Ferragosto.

Tra gli eventi principali, segnaliamo “Cerchi e Fori”, la manifestazione in programma tutte le sere dal 4 al 23 agosto, con artisti di strada, maghi, giocolieri, clown, danzatori e acrobati che animeranno via dei Fori Imperiali e via dei Cerchi, anche la notte di Ferragosto.

A Cinecittà World, nell’area Aqua World del parco, è in programma “Ciak, motore… splash!“, il Summer Party di Ferragosto. Lunedì 15 agosto, dalle 14.30 alle 16.30, nella Cinepiscina si svolgeranno DJ Set con tanta musica e animazione con palloni, sfere giganti e gonfiabili. Tra le attrazioni, segnaliamo Aktium, con le sue barche che precipitano a 70 Km/h nella grande piscina, Pompieri, la sfida a colpi di cannonate d’acqua, AquaRodeo, l’autoscontro acquatico del Parco. In più le fontane danzanti con i loro giochi d’acqua colorati e la spiaggia di sabbia finissima con ombrelloni e lettini. Per chi non può andare al mare.

Per prendere il fresco concedetevi una pausa all’ombra nel bellissimo Giardino degli Aranci o Parco Savello, dove ammirare il panorama su Roma, e sotto gli alberi del Parco di Villa Borghese, qui si trova anche il Bioparco, aperto lunedì 15 agosto.